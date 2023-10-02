Главгосэкспертиза России рассмотрела корректировки проектных решений по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом генерал-губернатора, ХVIII-ХIХ в.в., арх. Дигби А.П.» с приспособлением под современное использование. Оценка соответствия изменений установленным требованиям проведена в рамках экспертного сопровождения, по итогам выдано положительное заключение. Ранее ведомство одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реставрацию памятника архитектуры.

Губернаторский дом, известный также как Дом купца Диланчеева в центре Астрахани, признан одним из лучших образцов городской архитектуры в стиле классицизма. Здание было построено в 1786-1789 годы по проекту итальянского зодчего Александра Дигби, ставшего одним из участников градостроительной реформы Екатерины II. Сегодня бывший дом генерал-губернатора расположен на пересечении улиц Кирова и Советская недалеко от Астраханского кремля, в границах охраняемой государством территории Белого города с архитектурными памятниками конца XVI - начала XX века. По завершении реставрационных работ в здании разместят классы православной гимназии для учащихся средних и старших классов.

После проведения предыдущей экспертизы в проект реставрации с приспособлением памятника архитектуры к современному использованию был внесен ряд изменений. По итогам экспертного сопровождения эксперты подтвердили оптимальность и эффективность предлагаемых корректировок проектных решений, их соответствие требованиям сохранения исторического облика здания, а также действующим нормам пожарной безопасности и иным требованиям.

Застройщик – Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Генеральный проектировщик – ООО «Межрегионгаз Технологии».

Фото - сайт vizitastra.ru

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