Авторы проекта «IZOTOP.LAB» ежегодно выбирают научную тему, которая вдохновляет команду «RADI SVETA» на создание театральных проектов в сотрудничестве с региональными и независимыми танцевальными театрами. В новом театральном сезоне 2023-2024 авторы выбрали сложную тему на стыке медицины и театра — раковая клетка и ее мутации. Итогом работы стала постановка, созданная совместно с Архангельским театром драмы, — «ОК_НО». Ее премьера состоялась 26 сентября в Абрамовском зале.

Созданием спектакля совместно с Архангельским театром драмы занималась команда «RADI SVETA», а консультации по научной составляющей проекта проводил практикующий врач-онколог, радиолог, заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Северного государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Михаил Вальков.

— Истории, ставшие драматургической основой спектакля, показали зрителям ценность силы намерения пациентов, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями. Для авторов проекта важно, чтобы взгляд на болезнь через призму спектакля стал ключом к пониманию онкологии, чувственной составляющей этого заболевания и преодолению внутреннего скрытого страха перед ней, — рассказала о проекте продюсер компании «RADI SVETA» Яна Вишневская.

Создатели просветительского проекта «ОК_НО» провели свое творческое исследование домыслов и мифов об онкологии, чтобы разобраться, посмотреть на них под новым углом и помочь побороть предрассудки и страхи у простых людей и пациентов, которых коснулось это тяжелое испытание.

— Процесс выздоровления человека, столкнувшегося с онкологией, может протекать нелинейно по своим этапам. Скачки как в лучшую, так и в худшую сторону не задают точного вектора развития. Для меня это значит, что шанс остановить болезнь и исцелиться сохраняется практически на любой стадии. Мы стараемся замечать силу и возможности человеческой сути даже в такой непростой ситуации. В спектакле много моментов, где артисты самостоятельно ориентируются в пластическом выражении, и мы много работаем с принципами движения «по чувству». Это созвучно идее спектакля, где каждый человек, поделившийся своей историей, говорил о том, что болезнь научила его тоньше чувствовать жизнь, — поделилась хореограф спектакля Анна Румянцева.

Вниманием зрителей завладел настоящий звуковой перформанс, в котором будет присутствовало множество аудиальных инсталляций. Как рассказал режиссер проекта Ярослав Францев, в спектакле проведена сложная работа над звуковой составляющей, также в постановке представлено большое количество документальных диалогов, которые прописла драматург Любовь Винк.

— Рак — это точка отсчета для того, чтобы пересмотреть свою жизнь. Тот момент, когда у человека уже нет вариантов не смотреть в себя, не замечать собственных «тараканов» в голове и когда все неважное становится еще более неважным, а ценности по сердцу и подлинные смыслы обретают плотность. Болезнь — это путь со своими перекрестками, на которых приходится останавливаться и выбирать — этот мотив дороги мы вплетаем в спектакль. Выбирать и принимать, причем как исход смерти, так и исход выздоровления. Во всех этих историях так много сакрального, пробуждающего. Для кого-то болезнь стала толчком к поиску новых целей. И удивительно, но у некоторых именно постановка цели, осознание цели жить по-другому приводила к остановке болезни, к ремиссии. Рак для нас — это табу, это не принято обсуждать. Люди предпочитают не знать, бояться даже подумать, а мне, работая над этим материал, как раз хочется донести, что открыто говорить об этом важно, как и ежегодно проверять собственное здоровье, — рассказал о своём спектакле режиссёр постановки Ярослав Францев.

Тексты диалогов создавались посредством опросов десяти человек: медиков-онкологов, пациентов, находящихся в настоящий момент в активной фазе болезни, людей состоянии ремиссии и уже победивших свой недуг.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото – Рустам НЕРУСТАМ

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