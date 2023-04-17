Главный приз фестиваля, гран-при «Циолковский» вручили продюсеру документального фильма «Союз-Аполлон. Сила притяжения» Андрею Феофанову

Главный приз фестиваля, гран-при «Циолковский», председатель жюри, директор Музея истории космонавтики Наталья Абакумова вручила продюсеру документального фильма «Союз-Аполлон. Сила притяжения» Андрею Феофанову.

Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский проходил с 12 по 16 апреля 2023 года в Калуге и области. В его конкурсную программу вошли 55 документальных, игровых и анимационных фильмов из 18 стран мира.

Подведение итогов фестиваля началось 16 апреля на пресс-конференции, посвященной его финалу. Президент МКФ Игорь Угольников вручил режиссеру Филиппу Абрютину специальный приз – флаг фестиваля, побывавший в космосе – за полнометражный игровой фильм «Звезды мне укажут путь». Также во время брифинга призом журналистов был награжден фильм Романа Просвирнина и Дмитрия Аболмасова «Хронос». Мини-копию Циолковского с ракетой актрисе Анастасии Балякиной вручил секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

На церемонии закрытия фестиваля в большом атриуме Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского гостей и участников вечера поприветствовал сенатор РФ Анатолий Артамонов.

«С каждым годом наш фестиваль становится все более насыщенным и содержательным. Поздравляю всех его участников!», - сказал Анатолий Артамонов.

Затем специальный корреспондент «Роскосмос Медиа» Влад Миронов вручил приз госкорпорации «Роскосмос» продюсеру Анастасии Алексеевой. за документальный фильм «Свобода в квадрате» режиссера Анастасии Зверьковой. Статуэтка выполнена из фрагмента металла реальной ракеты-носителя «Союз 2.1б».

Член жюри, народный артист РФ, телеведущий Леонид Якубович в своем видеообращении назвал победителя в номинации «Лучший анимационный фильм для детей». Им стал бразильский мультик «Путешествие Виманы».

К церемонии с борта Международной космической станции присоединились космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Они пожелали участникам фестиваля космических успехов и поздравили номинантов и победителей.

Лучшими короткометражными анимационными фильмами стали российские мультики: «Унесенный в звездную глубину» Сергея Анфиногентова и «Покорение S287-KL» Антона Граника. Призы вручил член жюри, белорусский продюсер, режиссер, директор студии исторических фильмов Владимир Бокун.

Приз от города в виде памятника 600-летию Калуги вручается на фестивале впервые. Заместитель городского головы, главный архитектор Калуги Алексей Комов вручил калужский «шарик» одному из авторов сценария белорусского анимационного мюзикла «Звезды седьмого неба» Геннадию Давыдько.

Лучшим полнокупольным фильмом в этом году стал научно-популярный фильм Большого новосибирского планетария «Слушая Вселенную». Победителя объявил астрофизик, старший научный сотрудник института космических исследований РАН Олег Угольников. Он передал приз программному директору секции полнокупольного кино на фестивале Андрею Лобанову.

Программный директор секции документального кино Игорь Прокопенко наградил продюсера и режиссера лучшего короткометражного документального фильма «Космический рейс: навстречу Солнцу» Андрея Истратова. В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» победу одержала работа армянского режиссера Армена Петросяна «Абрам Алиханов. Музыка Космических ливней».

Президент кинофестиваля Игорь Угольников, в свою очередь, вручил Игорю Прокопенко специальный приз за большой вклад в российскую документалистику и работу на фестивале «Циолковский».

Глава Калужской области Владислав Шапша объявил, кто получит приз губернатора, в своем видеообращении.

«Я с радостью хочу вручить приз губернатора Калужской области документальной картине, созданной при поддержке государственных архивов – «Космос над Енисеем», - сказал Владислав Шапша.

Приз режиссеру Элине Астраханцевой вручил заместитель губернатора Константин Горобцов.

В номинации «Лучший игровой короткометражный фильм» победил мексиканский фильм «Со звезд».

Приз за лучший полнометражный игровой фильм получила китайская картина «Путешествие на Запад». Также китайский фильм «Лунный человек» взял гран-при «Клушанцев» за лучшие спецэффекты. Награды из рук члена жюри, режиссера монтажа, сценариста Марии Сергеенковой и члена жюри, драматурга, продюсера Эжена Щедрина получили Чжан Ваньцзинь, атташе Посольства Китайской Народной Республики в Москве, и Цзян Хуэй, советник Посольства Китайской народной Республики в Москве

Иллюзионисты братья Сафроновы на протяжении всей церемонии закрытия показывали сложнейшие фокусы. Они вручили приз зрительских симпатий фильму «Казахи против пришельцев» режиссера Алена Ниязбекова. Вместе с ним приз получали продюсер Ерлан Бухарбаев и главный герой картины – инопланетянин.

Гран-при «Королев» за лучшую режиссерскую работу получил фильм «Мира». Приз режиссеру Дмитрий Киселеву и композитору Юрию Потеенко передали народные артисты России, кинорежиссер Светлана Дружинина и кинооператор Анатолий Мукасей.

Игорь Угольников вместе с директором Музея Победы Александром Школьником определили приз президента фестиваля фильму «Хронос». Актриса Анастасия Балякина получила уже вторую за этот день награду, которую она передаст команде, работавшей над созданием этого полного метра.

«Сейчас вы поймете, почему именно этой картине мы присудили этот приз. Мы хотим вспомнить нашего большого друга, снявшегося в этом фильме, и которого почему-то с нами сейчас нет», - подчеркнул Игорь Станиславович.

Актер и певец Евгений Дятлов исполнил композицию «Спокойно, дружище» памяти актера Сергея Пускепалиса.

Главный приз фестиваля, гран-при «Циолковский», председатель жюри, директор Музея истории космонавтики Наталья Абакумова вручила продюсеру документального фильма «Союз-Аполлон. Сила притяжения» Андрею Феофанову.

Помимо основных призов, каждый победитель во всех номинациях получил часы от партнера МКФ «Часовое производство «Русское время».

Завершилась церемония закрытия Международного кинофестиваля «Циолковский» показом картины-победителя «Путешествие на Запад».

Фото - Виталий ВЕРЕСКУН

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