«Оркестровые метаморфозы» в Белгороде

20 апреля в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт оркестра русских народных инструментов им. Виктора Гридина Курской государственной филармонии. В концерте также примут участие заслуженная артистка России Ирина Стародубцева (академический вокал), лауреаты международных и всероссийских конкурсов Виктория Прохорова (народный вокал) и Варда Саакян (джазовый вокал). Сольные партии также прозвучат в исполнении артистов оркестра, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Шилова (гармонь), Сергея Сидорова (баян), Ольги Перепёлкиной (домра), Натальи Красюковой (аккордеон), Ирины и Александра Павловых (балалайка), Пётра Забунова (кларнет). Ведущая программы – музыковед Светлана Привалова.

«Оркестровые метаморфозы» - музыкальный проект коллектива, запущенный в 2021 году. Это цикл концертных программ, который направлен на поиск и реализацию интересных, а порой нестандартных и нехарактерных для народного оркестра исполнительских решений.

В этот вечер на сцене прозвучат сочинения Дж. Россини, Дж. Пуччини, Д. Шостаковича, С. Рахманинова, А. Цфасмана, Н. Плевицкой, В. Гридина, А. Цыганкова, Е. Дербенко, Дж. Гершвина, Л. Бернстайна, Стинга, группы «Apocalyptica».

Такой концерт нельзя пропустить!

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