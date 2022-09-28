Проект «ВСЛУХ» в РАМТе: лекция и театрализованная читка постановки «Большая маленькая девочка»

30 сентября в РАМТе второй сезон проекта театрализованных читок современной литературы для детей и подростков «ВСЛУХ» продолжат ликбез по книжным новинкам для аудитории 6-9 лет, книжная ярмарка от ведущих независимых издательств, «читакль» «Большая маленькая девочка» в постановке Юлии Беляевой и телемост с писательницей Марией Бершадской.

Программа:

В 15.00 в Большом зрительском фойе состоится лекция куратора книжных программ Марии Орловой, многолетнего эксперта в области современной литературы для детей и подростков. Мария познакомит аудиторию с новыми именами и темами мировой литературы для читателей 6-9 лет, а также расскажет о контексте создания произведений, которые уже были прочитаны в первом сезоне проекта «ВСЛУХ» или планируются по втором («Книга всех вещей», «Давай поедем в Уналашку», «Доклад о медузах» и другие). Более подробно речь пойдет и о книгах, которые выходят на сценах РАМТа в этом сезоне — «Мим» Лилли Таль и «Зверский детектив» Анны Старобинец. Итогом лекции станет книжный навигатор must read — список книг, которые важно не пропустить в возрасте от 6 до 9 лет. Все эти книги можно будет приобрести на месте — участниками книжной ярмарки в Большом зрительском фойе станут издательства «Самокат», «КомпасГид», «Розовый жираф» и «Белая ворона».

В 17.00 в Чёрной комнате начнется театрализованная читка первой книги Марии Бершадской «Как приручить город» из цикла «Большая маленькая девочка». Один из самых популярных книжных сериалов (12 частей) в современной детской прозе с 2013 года успел влюбить в семилетнюю Женю, которая вытянулась выше самого высокого в мире баскетболиста, тысячи юных читателей по всему миру.

«Если прочитать все двенадцать книжек про Женю, понятно, что это — книжка-календарь, из этих историй складывается год. Мне хочется, чтобы у детей, когда они закроют книжку, осталась мысль, что человек, который не похож на других, чувствует все так же, как они. Что мы все можем быть уникальными и в то же время самыми обыкновенными, большими — и маленькими. Одновременно. И это — чудо», – говорит Мария Бершадская.

Автор присоединится к обсуждению «читакля» в формате телемоста, зрители смогут напрямую задать ей вопросы о дальнейшей судьбе большой маленькой девочки и не только. Режиссер читки — главный режиссер Коми-пермяцкого национального театра, выпускница Мастерской Л.Е.Хейфеца (ГИТИС) Юлия Беляева. Читают Александра Аронс, Дарья Затеева, Максим Керин, Анна Ковалева, Людмила Пивоварова, Антон Савватимов.

РАМТ приглашает на лекцию и читку родителей с детьми 6-10 лет, заранее прочитавшими книгу и готовыми к ее публичному обсуждению.

Вход на мероприятия свободный по предварительной записи по почте ramt-parter@mail.ru.

Количество мест ограничено.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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