Выставка «Духи боятся цвета» открывается в галерее «На Каширке»

2 июня 2022 года в галерее «На Каширке» Объединения «Выставочные Залы Москвы» состоится открытие выставки уральских художников Артёма и Алины Киселёвых «Духи боятся цвета» о традициях республики Башкортостан.

Авторы изучают распространенную в республике Башкортостан традицию расписывать дома в разные яркие цвета. Художники выяснили, что такое расцвечивание домов имеет сакральное значение с древних времён — яркие краски служат оберегом от злых духов. В красно-коричневый цвет еще древние башкиры окрашивали дверь юрты для того, чтобы сделать ее непроходимой для нечистых сил. Эта традиция сохранилась и до наших дней, только изменились цвета, которые стали более разнообразными и яркими.

Артём и Алина совершили ряд фотоэкспедиций, в результате которых собрался внушительный архив. Первые снимки были сделаны в Учалинском районе, затем художники посетили Абзаково и Новоабзаково Белорецкого района и подробно стали изучать деревни Абзелиловского района.

В фотографии художники уделяют большое внимание абстракции, которая складывается в кадре из раскрашенных в однородные цвета частей домов, стен, заборов, почтовых ящиков. Увлечённые формальными аспектами этого явления, художники создали разные скульптуры из цветных деревянных брусков, деталей старых сундуков, текстиля и пряжи в подражание народным мастерам.

Алина Киселёва (р.1986) и Артём Киселёв (р.1989) живут и работают в Магнитогорске. Закончили факультет изобразительного искусства и дизайна Магнитогорского государственного университета. Художники работают с различными формами — это живопись, графика, фотография, скульптура, инсталляция, видео-арт. Среди последних выставок Алины Киселёвой: V Фотобиеннале современной фотографии (Русский музей, 2019), выставка «Искусство на Север» (Omelchenko Gallery, 2022). Последний совместный проект художников — «Место страха» (галерея Синара Арт, Екатеринбург, 2021).

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