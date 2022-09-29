Всероссийский Фестиваль народных традиций «Хранимые веками» пройдет в Кремле

8 октября, в год культурного наследия народов России, в Москве в Государственном Кремлёвском Дворце пройдет яркий и насыщенный музыкальными сюрпризами гала-концерт 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками», в котором примут участие самые яркие исполнители народной песни и танца из множества регионов России. В качестве специальных гостей на главной сцене страны выступят «звезды» российской эстрады: Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Валерия, Олег и Родион Газмановы, Сергей Лазарев, Дмитрий Певцов, Алсу, Владимир Винокур, Зара, Александр Буйнов, Наташа Королёва, Варвара, Хабиб, Глеб Матвейчук, Таисия Повалий, Аскар Абразаков, Анастасия Макеева, Аглая Шиловская, Руслан Алехно и другие. В этом году маститые мэтры эстрады и молодые исполнители подготовят сюрприз гостям фестиваля: не просто исполнят любимые народом песни, а представят свои уникальные решения музыкальных произведений народного искусства.

Фестиваль «Хранимые веками» – одно из самых грандиозных мероприятий федерального масштаба по сохранению и популяризации народной культуры. За годы проведения фестиваля в его программе выступило свыше 5 000 артистов из более, чем 300 самодеятельных и профессиональных танцевальных и песенных коллективов. В программе 3-го фестиваля на главной сцене страны выступят: знаменитые и легендарные Рязанский русский народный хор и Кубанский казачий хор, Воронежский русский народный хор, ансамбль танца «Урал» и многие другие.

В день проведения фестиваля «Хранимые веками» в фойе Государственного Кремлевского Дворца традиционно будет развернута обширная выставка народных промыслов. А полюбившиеся гостям предыдущих фестивалей участники движения «Хороводы России» заведут знаменитый русский круговой танец, символ единства и дружбы людей мира. Тех гостей, кто еще не знаком с настоящим русским хороводом, с размахом и радостью познакомят с особенностями этого танца разных регионов нашей страны.

«Россия – уникальная страна, где гармонично соседствуют современные технологии и старинные народные традиции, корни которых уходят в древние времена. При этом здесь переплетаются и подпитывают друг друга традиции 190 народностей, которые населяют нашу страну и составляют единую нацию. Поэтому крайне важно сохранять культурное наследие нашего народа. Благодаря вековым традициям люди чувствуют связь между поколениями, не забывают о своих истоках и ощущают духовную поддержку. Наш Фестиваль «Хранимые веками» — уникальный праздник, призванный собрать воедино всех, кому дороги традиции и народная культура», — отмечает продюсер фестиваля Александр Ковалёв.

Подробная информация на сайте www.kremlinfest.ru.

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