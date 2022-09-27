Презентация творческого проекта балет «Король-олень» состоится в Союзе московских композиторов

6 октября 2022 года в 19:00, в Союзе московских композиторов (Брюсов пер. 8/10, стр.2) состоится вечер представления творческого проекта балет «Король-олень», его художественной и музыкальной части (без хореографии).

Это самостоятельный жанр, который погружает зрителей в музыкальную и визуальную часть.

Гости впервые услышат полную сюиту в 3 частях из балета «Король-олень» и увидят новый визуальный (художественный) видеоряд.

Это станет вечером искусства и музыки. Явление нового, удивительного и совершенно уникального соединения двух авторов — художника и композитора.

Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Регистрация по предложенной ссылке.

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