Презентация творческого проекта балет «Король-олень» состоится в Союзе московских композиторов

6 октября 2022 года в 19:00, в Союзе московских композиторов (Брюсов пер. 8/10, стр.2) состоится вечер представления творческого проекта балет «Король-олень», его художественной и музыкальной части (без хореографии).
Это самостоятельный жанр, который погружает зрителей в музыкальную и визуальную часть.
Гости впервые услышат полную сюиту в 3 частях из балета «Король-олень» и увидят новый визуальный (художественный) видеоряд.
Это станет вечером искусства и музыки. Явление нового, удивительного и совершенно уникального соединения двух авторов — художника и композитора.
Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. Регистрация по предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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