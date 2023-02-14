Проект «Знание. ВДНХ» приглашает на бесплатные лекции о литературе, космосе и истории

С 16 по 19 февраля в Центре «Космонавтика и авиация», Музее славянской письменности «Слово» и павильоне «Рабочий и колхозница» пройдут образовательные экскурсии, лекции, космический четверг и спектакль актера Авангарда Леонтьева. Гостям расскажут о виртуальных полетах к Луне и Марсу, челябинском метеорите, космической биологии, русском писателе и поэте Иване Тургеневе. Участие во всех активностях бесплатное, по регистрации.

16 февраля в 19:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет моноспектакль народного артиста России Авангарда Леонтьева по рассказам А.П. Чехова. Это увлекательное путешествие в русскую литературу, дружеский разговор с внимательным и чутким собеседником и возможность разглядеть на знакомых страницах неожиданные смыслы. В программе прозвучат такие произведения Антона Павловича Чехова, как «Бабы», «Красавицы», «Дамы», «Женское счастье».

В 19:30 посетители Центра «Космонавтика и авиация» приглашаются на космический четверг на тему «Изоляционные эксперименты. Виртуальные полеты к Луне и Марсу». Участников ждет не только лекция от приглашенного специалиста, но и живое обсуждение друг с другом заранее подготовленных вопросов. По каждому из них посетители обмениваются мнениями в течение трех минут, а затем меняются собеседниками. В этот раз они поговорят с ведущим научным сотрудником лаборатории «Физиология ускорений и искусственной силы тяжести» Института медико-биологических проблем РАН Алексеем Сальниковым.

Изоляционные эксперименты позволяют смоделировать отдельные эффекты космического полета и провести исследования поведения экипажа на Земле. Алексей Сальников поделится своим личным опытом участия в таком эксперименте.

18 и 19 февраля в 13:00, 15:00 и 17:00 гостей Центра «Космонавтика и авиация» ждут тематические экскурсии «Из Москвы в космос». Город-герой Москва, безусловно, является одной из крупнейших кузниц космических побед нашей страны. Участники узнают о Группе изучения реактивного движения, подвигах именитых космонавтов-москвичей, о космических предприятиях столицы, в цехах и лабораториях которых уже многие десятилетия создаются лучшие образцы техники и новые технологии для покорения Вселенной, а также о том, какое место занимает Москва в истории покорения Луны.

18 февраля в 12:00 в Музее славянской письменности «Слово» состоится лекция «Народ, свобода, грамотность». Ее прочитает историк, писатель, журналист Дмитрий Тараторин. 19 февраля 1861 года был издан Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Лектор расскажет, почему освободить крестьян пытались не раз, но так и не решались, как связаны свобода и грамотность и связаны ли они на самом деле, почему закон о всеобщем образовании был принят в Германии в XVII веке, а в России — в XX веке и как это связано с Библией.

В 16:00 Центр «Космонавтика и авиация» приглашает на лекцию «Челябинский метеорит — 10 лет спустя», которой откроется новый цикл лекций «Межзвездные странники» о кометах, астероидах и метеоритах.

15 февраля 2013 года над Челябинском пролетел метеорит. Улицы города вдруг осветило ярким неестественно белым светом. Спустя несколько минут пришла ударная волна, от которой разбивались окна, срабатывали сигнализации машин. Осколки небесного тела упали на площади в сотни квадратных километров, а самый крупный из них — в озеро Чебаркуль. Лектор — научный сотрудник Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН Леонид Еленин — расскажет, могли ли ученые предсказать появление такого объекта в атмосфере нашей планеты, что известно о составе метеорита, возможны ли подобные катастрофы в ближайшем будущем. Также участники обсудят собранную учеными за 10 лет информацию: что это был за объект, почему он не был обнаружен при подлете к Земле и один ли он в своем роде.

19 февраля в 13:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится лекция «Тургенев: первый среди неравных». Лектор — кандидат филологических наук, преподаватель литературы, учитель высшей квалификационной категории Максим Самородов. Участники узнают, как связан русский классик Иван Тургенев с «литературой ужаса», почему именно он первым из отечественных литераторов стал влиять на европейскую культуру, в чем его особенность как политического писателя.

19 февраля в 16:00 в Центре «Космонавтика и авиация» пройдет лекция «Космическая биология и медицина. Вчера, сегодня, завтра», которую прочитает руководитель лаборатории физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев. У человека во время нахождения на орбите Земли меняется вкус и увеличивается рост. А на космической станции космонавты используют все поверхности: для них не существует пола или потолка. Что объединяет все эти вопросы? Ими занимается космическая биология, физиология и медицина. О ее целях и задачах, перспективах развития пойдет речь на лекции. Особое внимание будет уделено интересным и малоизвестным фактам об этой научной дисциплине.

Обо всех мероприятиях проекта «Знание. ВДНХ» можно узнать и зарегистрироваться на сайте проекта «Знание. ВДНХ».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.