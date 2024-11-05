Проекту VK Музыки «Трамплин» – год!

За год существования проект собрал более 5 000 заявок от молодых музыкантов. Победители вместе со звёздными кураторами выпустили 8 фитов. Композиции собрали более 30 миллионов стримов, а некоторые попали в топ-чарт VK Музыки.

Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки: «Проект не был ориентирован на большие чартовые успехи, тем приятнее, что в чарты залетело четыре записанных трека. Мы видим, какой серьёзный импульс к творчеству даёт тапкой уникальный опыт, у композиций весьма впечатляющие цифры по стримингу. Результаты разножанровые: тут и танцевальные, и лиричные треки, вплоть до смеси фолка и хип-хопа у Вассы Железновой с Бастой, а свежий релиз от Сироткина и Marytale звучит как песня из затерянной советской киносказки. Итоги этой творческой синергии в плюс и большим артистам, которые получают новый для себя опыт. У МОТА практически так и случился новый альбом».

Помимо попадания в чарты и увеличения стримов, у начинающих артистов появляется возможность заявить о себе на большой сцене. У финалистов проекта есть уникальный шанс попасть в лайнап VK Fest и других крупных фестивалей, оказаться на билбордах наружной рекламы вместе с куратором и получать регулярную поддержку редакции VK Музыки.

Все треки участников собраны в тематическом плейлисте VK Музыка Трамплин. Звёздными кураторами проекта стали Баста, ELMAN, «Моя Мишель», Mary Gu, Thomas Mraz, МОТ, группа «Сироткин» и L’ONE.

«В первую очередь хочется поработать на студии и записать красивую песню вместе с победителем. Надеюсь, у меня получится дать буст артисту и помочь ему советами и рекомендациями. Первый этап сейчас — это материал, весь фокус будет на демке артиста. Это знакомство, по которому я должен понять настроение записи и сформировать впечатление. Поэтому демки должны быть классными!» — делится ожиданиями от проекта L’ONE.