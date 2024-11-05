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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUПроекту VK Музыки «Трамплин» – год!

Проекту VK Музыки «Трамплин» – год!

editor
By editor
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L'ONE
L'ONE. Фото предоставлено редакцией VK Музыки.

За год существования проект собрал более 5 000 заявок от молодых музыкантов. Победители вместе со звёздными кураторами выпустили 8 фитов. Композиции собрали более 30 миллионов стримов, а некоторые попали в топ-чарт VK Музыки.

Сергей Мудрик, главный редактор VK Музыки: «Проект не был ориентирован на большие чартовые успехи, тем приятнее, что в чарты залетело четыре записанных трека. Мы видим, какой серьёзный импульс к творчеству даёт тапкой уникальный опыт, у композиций весьма впечатляющие цифры по стримингу. Результаты разножанровые: тут и танцевальные, и лиричные треки, вплоть до смеси фолка и хип-хопа у Вассы Железновой с Бастой, а свежий релиз от Сироткина и Marytale звучит как песня из затерянной советской киносказки. Итоги этой творческой синергии в плюс и большим артистам, которые получают новый для себя опыт. У МОТА практически так и случился новый альбом».

Помимо попадания в чарты и увеличения стримов, у начинающих артистов появляется возможность заявить о себе на большой сцене. У финалистов проекта есть уникальный шанс попасть в лайнап VK Fest и других крупных фестивалей, оказаться на билбордах наружной рекламы вместе с куратором и получать регулярную поддержку редакции VK Музыки.

Все треки участников собраны в тематическом плейлисте VK Музыка Трамплин. Звёздными кураторами проекта стали Баста, ELMAN, «Моя Мишель», Mary Gu, Thomas Mraz, МОТ, группа «Сироткин» и L’ONE.

«В первую очередь хочется поработать на студии и записать красивую песню вместе с победителем. Надеюсь, у меня получится дать буст артисту и помочь ему советами и рекомендациями. Первый этап сейчас — это материал, весь фокус будет на демке артиста. Это знакомство, по которому я должен понять настроение записи и сформировать впечатление. Поэтому демки должны быть классными!» — делится ожиданиями от проекта L’ONE.

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