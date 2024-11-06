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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Телемания-2024»: Виртуальное пространство как способ художественного выражения идеи»

«Телемания-2024»: Виртуальное пространство как способ художественного выражения идеи»

editor
By editor
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съемочная площадка

В Институте кино и телевидения (ГИТР) в рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» прошло четвертое образовательное ток-шоу о использовании виртуального пространства, использовании VR в игровой индустрии и тенденциях в современном кино.

Генеральным партнёром видеотрансляций фестиваля является Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеоконтента.

В студии Института кино и телевидения (ГИТР):

  • Ярослав Кемниц – режиссер, креативный продюсер, VFX дизайнер в кино и видеоигровой индустрии;
  • Кирилл Кемниц – режиссер, креативный продюсер, VFX дизайнер в киноиндустрии, постановщик нашумевших фильмов «Кентавр» и «Я — медведь».

«VR, в отличие от остальных медиа, интересна тем, что ты смотришь не со стороны, а изнутри. Воздействие на человека оказывается не только через глаза и уши, а практически через всё тело» — начал Ярослав Кемниц. Кирилл Кемниц добавил: «Виртуальная реальность должна давать то, чего я не смогу сделать без нее. Что-то связанное с эмоциональным переживанием».

Искусственный интеллект активно внедряется в киноиндустрию. Алгоритмы ИИ используются для монтажа фильмов, цветокоррекции и даже создания специальных эффектов. Ярослав Кемниц вместе со своими специалистами написал нейросеть, которая оживляет актёров массовых сцен. По словам Ярослава, «нейросеть – это хороший помощник, который упрощает работу, но заставить играть цифрового актера или передавать чувства – невозможно».

В финале разговора гости пришли к выводу, что нейросети не будут отнимать работу у студии компьютерной графики: «Производство компьютерной графики или съемки занимает много времени. Оценить качество работы, поставить технические задачи можем только мы. С помощью нейросетей можно делать более крутые, красивые вещи, но не стоит думать, что, сидя дома, ты один сможешь сделать «Аватара».

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