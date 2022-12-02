Проекты каналов «365 дней ТВ» и HDL — лауреаты конкурса «СМИротворец»

Документальный фильм «Нижний Новгород» и тревел-сериал «Горизонт приключений. Север» отмечены наградами Всероссийского конкурса «СМИротворец». Оба проекта вошли в число лучших в номинации «Культурный код», посвящённой Году культурного наследия народов России, в категории «Федеральные и региональные СМИ».

Первое место завоевал документальный фильм «Нижний Новгород», который знакомит зрителей с самыми яркими страницами из жизни древнего русского города: от момента зарождения в начале XIII века и до конца века девятнадцатого. В фильме нашли отражение местные предания и легенды, связанные с зарождением столицы Поволжья на Дятловых горах. Впервые в эфире «365 дней ТВ» были показаны обновленные экспозиции Нижегородского музея-заповедника, включающие редкие археологические находки и современные инсталляции, созданные на основе редчайшего источника сведений о Нижнем Новгороде – Писцовой книги XVII века. В основу фильма легли интервью, книги и статьи сотрудников Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, представителей выставочного центра «Нижегородская ярмарка», профессоров различных ВУЗов Нижнего Новгорода.

Второе место занял тревел-сериал «Горизонт приключений. Север». Проект рассказывает о путешествии по Кольскому полуострову. В поисках следов загадочной Гипербореи съемочная группа телеканала HDL во главе с ведущим — журналистом, режиссером, оператором и страстным любителем приключений Евгением Кривцовым — отправилась исследовать Кольский полуостров. Маршрут составил более тысячи километров. Команда проекта погружалась на дно Баренцева моря, взбиралась на отвесные скалы Хибинского хребта, исследовала каменный лабиринт в Кандалакше, которому почти 4000 лет, участвовала в гонках по размытым дождями каменистым россыпям и знакомилась с обычаями, обрядами и кулинарными традициями народа Заполярья — древних саамов.

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»: «В основе каждого из наших проектов, отмеченных наградой, лежит желание удивить зрителя новыми историями, малоизвестными фактами, подарить ему эмоции от открытий и пригласить в увлекательное путешествие. Этого принципа мы придерживались, отправляясь и в историческую экспедицию по древнерусским городам, и в экстрим-тур по Арктике. И я очень рада, что наши работы получили высокую оценку жюри на конкурсе «СМИротворец».

Проекты телеканалов «Ред Медиа» уже становились лауреатами конкурса ранее. В 2020 году призером стал документальный фильм «Пока Москва была столицей» телеканала «365 дней ТВ», а в 2021 — проект «Горизонт приключений. Крым».

«СМИротворец» — всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. Проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.

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