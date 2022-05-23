Владимир В. Виноградов: «Если у вас есть потребность погружения в кино, то берите телефон, спичечный коробок, камеру и просто начинайте снимать»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» режиссер и актер Владимир В. Виноградов рассказал о своём первом знакомстве с миром кино и своих учениках, а также о том, что кинематограф доступен каждому.

«Примерно в три года, когда я стоял на утреннике на сцене, передо мной была декорация фанерного домика, и я чётко осознал, что зрители видят иначе, чем вижу я. Они видят разрисованную декорацию, деревья, и воспринимают это как настоящий дом, лес, нас в костюмах как настоящих зверят. Я же вижу обратную сторону, изнанку этого процесса. В эти самые три года я абсолютно понял, что я по другую сторону. По этому поводу вспоминается, что когда я начал ходить в кино, на детские сеансы, то обожал заходить за экран и смотреть, как это выглядит с другой стороны. Для меня было шоком обнаружить то, что там нет никакого объёма и там всё то же самое, только перевёрнутое. Так получилось, что практически с младенческих лет я отдал себе отчёт о том, что процесс очень сильно отличается от результата. Люди, которые работают внутри кино – фанаты своего дела. Они любят это, потому что процесс неимоверно тяжелый. Бывает холодно или жарко, неуютно, грустно или весело, но это настолько захватывающе, что, видимо, те, кто в этот мир попал, навеки стали счастливы. Мир кино с огромной скоростью меняется. Если раньше мы понимали, что, наверное, самое интересное это огромные полнометражные, костюмированные фильмы, то сейчас есть потрясающие сериалы, чудесные короткометражки, анимационное кино, есть просто небольшие трёхминутные клипы. Это всё тот самый огромный мир кино, позволяющий вам найти собственную нишу и стать гением, лидером, лучшим в каком-то из сегментов. Поэтому мой вам совет – ищите себя и то самое приложение сил, где вы станете актуальным, интересным и самостоятельным персонажем», – рассказал Владимир В. Виноградов.

«Мы с друзьями, которые работают в кино, решили провести эксперимент. Он был посвящён вопросу: а могут ли почти ничего не знающие о кинопроизводстве дети от 7 до 17 лет что-то сделать за короткое время? Таким образом, родился кинолагерь. Во время летней смены, когда тебя кормят, дают играть в футбол, ты вместе со своими друзьями отдыхаешь на природе, на закрытой территории, у тебя ещё есть возможность снимать кино. Несколько взрослых профессионалов своего дела: операторы, режиссёры, гримеры, художники по костюмам собрались вместе и предложили ребятам такую идею придумать, воплотить, снять, смонтировать и в конце смены показать кино. У нас всё дошло вплоть до того, что в конце смены был небольшой конкурс, на который мы приглашали именитых в своей профессии людей. К нам приезжали настоящие продюсеры, актёры, операторы, режиссёры, кто уже давно в профессии, и они в конце давали призы тем, кто, по их мнению, сделал интересное кино или хорошо сыграл. Этот эксперимент показал, что если у тебя есть инициатива, и ты знаешь, что хочешь сказать, то с помощью профессионалов ты в состоянии снять хорошее кино. Мы руководствовались следующей идеей: если есть огромное желание, то не важно, умеешь ли ты что-то или нет – ты в команде. У нас в кинолагере были ребята, которые что-то немного знали о кино и те, кто впервые попали в этот мир. Всё-таки кино − это вещь, которая требует огромной концентрации внимания, самодисциплины, большого количества навыков и многих других вещей. К своей гордости хочу сказать, что некоторые ребята, которые побывали у нас в кинолагере, мечтают продолжить свою карьеру в кино», – отметил режиссер в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«Я знаю одну женщину, которая начала рисовать в 76 лет. Начала. У неё стали организовываться выставки, потому что её работы были неимоверно интересными, она путешествует с картинами по миру. То же самое и с кино. Неважно, когда вы начнёте. Можно это сделать в 3 года, схватив телефон и сняв первые работы. Это относится и к 6-ти, и к 11-ти и к 46-ти летнему. Это процесс такого рода, что вас должно торкнуть – я хочу рассказать людям о том, что я чувствую, думаю, о том, как я вижу мир. Если у вас есть эта потребность, то берите телефон, спичечный коробок, камеру – неважно что и просто начинайте снимать», – заявил Владимир В. Виноградов.

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