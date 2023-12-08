MR Group представила отреставрированные исторические барельефы Чижовского подворья на выставке «ПроРеставрацию»

В историческом здании типографии Сытина в Москве завершила свою работу выставка «ПроРеставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», которая проходила с 30 ноября по 3 декабря.

В 2023 году экспозиция объединила более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников культурного наследия. В рамках форума-выставки компания MR Group представила один из элементов масштабной и кропотливой работы по восстановлению исторических барельефов, которые станут украшением одного из фасадов в комплексе резиденций Nicole на Никольской улице. Профессионалы Фонда Академии Художеств кропотливо работают с находящимися в аварийном состоянии барельефами, чтобы вернуть их красоту и шарм.

Участие в выставке приняли около 1000 реставраторов и представителей компаний из смежных отраслей — производителей и поставщиков реставрационных материалов, девелоперов, музеев, учебных заведений, а также экспертов из 17 стран. Помимо обмена опытом, участники выставки «ПроРеставрацию» были включены в просветительскую и образовательную программу события, в рамках которого состоялись IV соревнования молодых реставраторов.

На профильной выставке компания MR Group представила свой стенд с одним из трёх барельефов, которые ранее обрамляли вход в парфюмерный магазин «Ралле и Ко» на углу дома 8/1 по Никольской улице. Это здание входит в состав исторического квартала Чижовское подворье, которое станет основой для масштабного проекта MR Group по редевелопменту объектов культурного наследия в центре Москвы — комплекса резиденций Nicole.

Барельефы изображают сюжеты из мифов о боге цветущих полей и благоухающих лесов — Пане и его возлюбленных нимфах. Флористические мотивы, плавные изогнутые линии, изящные женские фигуры — этот сюжет пришёлся по вкусу парфюмерам: фабрика «Ралле и Ко» была известна своими флаконами и графикой в стиле ар-деко.

«Для нас честь — выступать с нашими проектами на столь значимой выставке, которая стала смотром новейших достижений в области сохранения объектов культурного наследия, совместно с нашими партнёрами — Фондом Академии Художеств, более 25 лет поддерживающим знаковые инициативы в сфере искусства. В последние годы многие объекты культурного наследия и памятники архитектуры получают новую жизнь и наполняются функционалом, соответствующим запросам современности. Представители крупного бизнеса массово пришли к пониманию того, что обязательства по сохранению ОКН — это не обременение, а возможность сделать заметный вклад в возрождение русской культуры, создавая при этом экономически успешные проекты. Мы рады, что MR Group — в авангарде этого нового подхода. Поэтому к настоящему моменту мы накопили достаточный опыт для того, чтобы деликатно и в соответствии с самыми высокими стандартами реставрации переосмыслить исторический центр Москвы», — отметила генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.