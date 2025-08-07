ТОП-5 популярных авторов русской и зарубежной классики

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на классическую литературу (по выручке — во всех моделях монетизации) за 2025 год (01 января — 31 июля) и определил, какие авторы-классики стали наиболее востребованными среди пользователей.
Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) русских авторов-классиков:
- Федор Достоевский
- Лев Толстой
- Владимир Набоков
- Александр Пушкин
- Антон Чехов
Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) зарубежных авторов-классиков:
- Эрих Мария Ремарк
- Айн Рэнд
- Уильям Сомерсет Моэм
- Теодор Драйзер
- Габриэль Гарсиа Маркес
Русская классическая литература опережает иностранную: спрос на нее (по выручке во всех моделях монетизации) с 01 января по 31 июля увеличился на 20%. Зарубежная классика продемонстрировала рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.