ТОП-5 популярных авторов русской и зарубежной классики

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на классическую литературу (по выручке — во всех моделях монетизации) за 2025 год (01 января — 31 июля) и определил, какие авторы-классики стали наиболее востребованными среди пользователей.

Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) русских авторов-классиков:

Федор Достоевский

Лев Толстой

Владимир Набоков

Александр Пушкин

Антон Чехов

Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) зарубежных авторов-классиков:

Эрих Мария Ремарк

Айн Рэнд

Уильям Сомерсет Моэм

Теодор Драйзер

Габриэль Гарсиа Маркес

Русская классическая литература опережает иностранную: спрос на нее (по выручке во всех моделях монетизации) с 01 января по 31 июля увеличился на 20%. Зарубежная классика продемонстрировала рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.