1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

ТОП-5 популярных авторов русской и зарубежной классики

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на классическую литературу (по выручке — во всех моделях монетизации) за 2025 год (01 января — 31 июля) и определил, какие авторы-классики стали наиболее востребованными среди пользователей.

Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) русских авторов-классиков:

  • Федор Достоевский
  • Лев Толстой
  • Владимир Набоков
  • Александр Пушкин
  • Антон Чехов

Топ-5 самых популярных (по выручке — во всех моделях монетизации) зарубежных авторов-классиков:

  • Эрих Мария Ремарк
  • Айн Рэнд
  • Уильям Сомерсет Моэм
  • Теодор Драйзер
  • Габриэль Гарсиа Маркес

Русская классическая литература опережает иностранную: спрос на нее (по выручке во всех моделях монетизации) с 01 января по 31 июля увеличился на 20%. Зарубежная классика продемонстрировала рост в 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

