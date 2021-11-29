Программа «Научная прокачка» радио MAXIMUM стала лауреатом Всероссийской премии «За верность науке»

28 ноября 2021 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялась Церемония вручения Всероссийской Премии «За верность науке». Научно-популярная программа радио MAXIMUM «Научная прокачка» заняла почетное третье место в номинации «Лучшая программа о науке на радио», а также была отмечена дипломом финалиста за популяризацию национального проекта «Наука и университеты».

Всероссийская Премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Организатором Премии традиционно выступает Минобрнауки России.

В этом году на соискание Премии было подано более 700 заявок. 74 проекта вошли в шорт-лист. И вчера, в торжественной атмосфере Кремлевского зала были вручены долгожданные награды.

Проект радио MAXIMUM «Научная прокачка» стал обладателем сразу двух памятных дипломов: за третье место в номинации «Лучшая программа о науке на радио» и, как финалист, – в номинации «Специальный приз за популяризацию национального проекта «Наука и университеты».

«Научная прокачка» – это самые интересные и прорывные достижения российских учёных в самой непринуждённой и рок-н-ролльной подаче!

Награды из рук оргкомитета получили ведущие утреннего шоу на радио MAXIMUM Чак и Дмитрий Шуманский.

«Я горжусь своей командой, – отметил главный редактор радио MAXIMUM Андрей Андреев. – Это общая победа всех, кто работал над программой. И я очень рад, что такая легкая, веселая форма подачи серьезной информации полюбилась нашим слушателям и была отмечена организаторами Премии».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.