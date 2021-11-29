В Гостином Дворе прошел благотворительный аукцион, посвященный теме «Идеи в Архитектуре»

Благотворительный аукцион, посвященный теме «Идеи в Архитектуре» прошел 26 ноября 2021 года в Гостином Дворе. Проект реализовался в рамках выставки АРХ Москва при поддержке Москомархитектуры и был посвящен творчеству перспективных молодых команд России.

В качестве лотов на аукционе были представлены эскизы, которые вошли в основу спецпроекта АРХ Москва 2021. Каждый желающий мог ознакомиться не только с отобранными лотами, но также увидеть уникальные коллекции антикварных предметов искусства представленных к показу в рамках открытой выставки в течение ноября.

Авторами объектов искусства являются такие ведущие архитекторы и теоретики нашего времени как Сергей Кузнецов, Тотан Кузембаев, Сергей Скуратов, Юрий Авакумов, Николай Полисский и другие, Илья Мукосея, Юрий Виссарионов, Сергей Эстрин, архитектурное бюро Мегабудка, Atrium, Panacom и АБ Крупный План — авторы так называемых «архитектурных салфеток».

Эти эскизы являются живым воплощением идей, сгустком мысли, которую архитектор, как творец, выплескивает на бумагу, порой в самых неожиданных формах. В дополнение к ним, были представлены объекты современного искусства, идейно связанные с темами архитектуры будущего, утопии и «идеального города», например, графика Юлии Малининой, чей проект «Дистополис» получил специальный приз от жюри конкурса АрхиГрафика на выставке АРХ Москва в 2020 году. Изюминкой экспозиции стала серия графики знакового советского архитектора Алексея Щусева.

Аукцион посетили известные архитекторы, дизайнеры, представители бизнеса и коллекционеры. Среди гостей стоит отметить: Сергея Макушева (архитектора, дизайнера, основателя и соучредителя, Евгению Михайлиди (руководителя проекта Lifestyle «Искусство интерьера» 47 Российского Антикварного Салона), Елизавету Дихачеву (директора архитектурного музея), Дарью Лапошину (представителя международной школы дизайна), Валерия Лизунова (дизайнера, ресторатора, основателя и руководителя бюро ARCHPOINT).

Ведущими аукциона стали Василий Бычков (президент Международной конфедерации антикваров и Александр Киселевский (эксперт аукционного бизнеса и президент компании Bidspirit.com). Распорядителем вечера был известный телеведущий Дмитрий Дибров.

За 2 часа было продано 15 работ. Самыми ценными лотами стали работы:

Николая Полисского, работа «Лубянская Вертикаль» в стиле графика;

Давида Прозорова работа из серии «Раскрашенное небо»;

Сергея Кузнецова (главного архитектора Москвы, художника и архитектора, выпускника МАРХИ);

Николая Лызлова (российского архитектора, работающего в Москве);

Тотана Кузембаева (признанного мэтра деревянной архитектуры).

Средства, вырученные на аукционе, будут направлены в пользу нового поколения талантливых зодчих, а именно, для создания экспозиции лучшего архитектурного бюро – победителя проекта «Архитектура NEXT!». На вырученные средства бюро-победитель сможет создать свою собственную экспозицию в рамках выставки АРХ Москва в Гостином Дворе.

«Наша цель, как организаторов и партнеров мероприятия- поддержка авторов современной архитектуры в России в их творческом становлении и развитии, интеграция формата выставок-показов « Интерьер как искусство» в международное культурное пространство и развитие меценатства в России.» — прокомментировала Юлиана Журавлева, директор по рекламе и PR компании FINEX, крупнейшего бренда напольных покрытий.

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