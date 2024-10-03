Программа, облако, валюта: осенний маркет современного искусства WIN-WIN поделился нововведениями в работе

Александр Бабинский. MIM

Объявлены нововведения маркета современного искусства WIN-WIN: вход по билетам с бонусами, внутренняя валюта, центральная инсталляция «Облако» и многое другое. Более 100 участников представят свои новые произведения искусства во всех медиумах от живописи до фото и скульптуры в Центре современного искусства Винзавод.

Регулярный маркет WIN-WIN – арт-событие, на котором начинающие и уже состоявшиеся художники, галереи, творческие объединения и независимые издательства встретятся для открытого диалога и продажи работ без посредников по демократичным ценам. На опен-колл маркета поступило более 700 заявок, из них 136 – в секцию FOCUS Textile.

На маркете WIN-WIN появилась своя валюта – Винкоин, которая будет выдаваться посетителям за покупки искусства на маркете. За Винкоины можно получить скидку на кофе, а также принять участие в лотерее от магазина LCLS.

Специально для осеннего маркета художница Дина Боровик, резидентка 11 сезона Открытых студий Винзавода, создаст объект «Облако» — это попытка передать ощущение невесомости и эфемерности в повседневной среде.

Сетка и фатин помогают воссоздать облака, точнее — их визуальное восприятие и легкость, которые сложно выразить через физические материалы. Насыщенный синий цвет, неон и подсветка добавляют свечение, усиливающее ощущение невесомости. Контраст между мягкостью материалов и яркостью света подчеркивает их иллюзорность и выход за рамки привычного. В индустриальном пространстве «Облако» становится акцентом – словно из иного измерения.

Пространство для отдыха и паузы между покупкой искусства организует партнер маркета студия ODINGENIY. Лаундж-пространство для гостей подчеркнет атмосферу маркета, как точки сбора для независимого и начинающего искусства.

На весеннем маркете WIN-WIN ввел новое направление – специализированную секцию FOCUS. На осеннем маркет секция FOCUS сфокусируется на направлении Textile. Куратор секции – Евгений Шутко, основатель галереи Atelier Choutko, коллекционер авторских гобеленов и ковров ручной работы, а также созвучной им живописи, графики и скульптуры.

В составе экспертного совета осеннего маркета современного искусства WIN-WIN: куратор маркета WIN-WIN Екатерина Савина, руководитель галереи ГУМ-Red-Line Игорь Казаков, сооснователь галереи FUTURO Анастасия Панова. Экспертами секции FOCUS Textile стали основатель галереи Atelier Choutko Евгений Шутко, историк искусства, лектор, куратор, член экспертного совета Всероссийского музея декоративного искусства Марина Ширская, арт-консультант, с шлю 2009 года официальный представитель Брюссельской ярмарки искусства BRAFA в России Екатерина де Рошамбо-Лимонад.