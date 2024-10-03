В России вышла бесплатная фантастическая тактика «ССР: Враг из будущего»

Проект создан студией QuadCom Interactive при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Игра разрабатывается c начала 2023 года на модульной технологии, которую планируется сделать доступной для сторонних студий.

По сюжету на территории Зауралья происходит серия массовых исчезновений людей. Для расследования происходящего и поиска пропавших создается специальная Группа Оперативного Реагирования (ГОР). В ее состав, помимо других специалистов, входит подразделение Специальных Сил Реагирования (ССР).

Выступая в роли командира одного из отрядов ССР, игроку предстоит сразиться с необычным и опасным противником, раскрыть причину и цель его появления на территории России. Встать на защиту своей Отчизны и предотвратить катастрофу для всего человечества в будущем.

«Давно не было игр, в которых главными героями были бы бойцы российских спецподразделений, и нам показалось интересным создать историю, которая бы освещала эту сложную профессию. Судя по отзывам игроков, они действительно соскучились по русским героям. В нашей игре каждый боец индивидуален, у него есть своя личностная характеристика и небольшая биография, включая описание его боевого пути. Что касается сюжета, мы разработали его с нуля, стремясь к логической последовательности и возможностям для создания продолжений и ответвлений в разные временные эпохи без противоречий», — отмечает геймдизайнер Сергей Балабанов.

Игровая механика проекта вдохновлена классикой жанра — Jagged alliance и XCOM, а создавая противников студия черпала вдохновение из различных фильмов и игр. Среди них «Star Citizen», «Scorn», «The Expanse» и «Кловерфилд, 10». Эти произведения помогли придумать оригинальный внешний вид и сделать противников интересными с точки зрения игрового процесса.

«Одной из особенностей игры является возможность применения специфических функций оружия, таких как «Точный выстрел», который ослабляет врагов в зависимости от поражённой области тела. Кроме того, в некоторых миссиях игрокам потребуется уделять особое внимание предбоевой экипировке своих бойцов, иначе им придётся полагаться лишь на боеприпасы и ресурсы, найденные в ходе сражения», — рассказал об особенностях игры Сергей Балабанов.

Полное прохождение «ССР: Враг из будущего» займет несколько десятков часов.

«Мы предполагаем, что новичку потребуется не менее 20 часов для прохождения, так как некоторые миссии могут оказаться довольно сложными для первого раза», — рассказали разработчики.

В настоящее время студия работает над дополнениями, которые будут включать в себя новые миссии, в том числе, на подземной базе, новые виды противников и новые типы вооружия, а также разгадку появления пришельцев.

Ключевые особенности игры: