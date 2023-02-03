XVII Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары»

16 и 18 февраля 2023 года лучшие гитаристы Испании, Таиланда и России примут участие в XVII Московском международном фестивале «Виртуозы гитары»; он организован Московской филармонией и проходит в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В программе фестиваля – российские премьеры, самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов.

16 февраля фестиваль по традиции откроется концертами для гитары с оркестром. Дебютант фестиваля из Таиланда Экачай Джеаракул впервые в России исполнит «Античный концерт» Ричарда Харви; автор музыки ко многим известным фильмам, в прошлом – участник легендарной прогрессив-рок-группы Gryphon, Ричард Харви написал его для прославленного гитариста Джона Уильямса. Знаменитый концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго в нынешнем году прозвучит в интерпретации испанской гитаристки Анабель Монтесинос. Завершит концерт «История танго» Астора Пьяццоллы в оркестровой транскрипции В. Венедиктова / С. Госса в исполнении Артёма Дервоеда, Юрия Медяника (баян) и Сергея Шамова (кахон, перкуссия). Концерт-открытие состоится при участии Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Татарникова.

18 февраля на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления солистов, а также специальных гостей фестиваля: в их числе Елена Ревич (скрипка), Граф Муржа (скрипка), Максим Новиков (альт), Борис Андрианов (виолончель), а также Вера Данилина (гитара), победительница конкурса имени Микеле Питталуги (Алессандрия, Италия, 2022).

Уже в третий раз художественный руководитель фестиваля Артём Дервоед представляет «Новые имена классической гитары» – абонемент из трёх концертов молодых российских гитаристов в Камерном зале филармонии. 3, 16 и 23 марта молодые музыканты исполнят музыку для гитары соло и в ансамбле с фортепиано, скрипкой и виолончелью.

В эти дни Московская филармония организует прямые онлайн-трансляции концертов фестиваля на сайте meloman.ru, доступные поклонникам гитарной музыки в любой точке мира.

Фото – Евгению ЕВТЮХОВ

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