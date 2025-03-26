Зумеры или бумеры: кто больше страдает от одиночества?

В преддверии Дня одиночества, который во многих странах отмечают ежегодно 26 марта, литературная платформа «Литнет» и приложение для знакомств Mamba провели опрос* среди россиян и выяснили, как часто представители разных поколений чувствуют себя одинокими, чем спасаются от одиночества и умеют ли ценить моменты уединения.

Используя теорию поколений Штрауса — Хау, мы опросили представителей четырех поколений. В опросе приняли участие беби-бумеры, или просто бумеры, родившиеся с 1946 по 1964 год; поколение Х (иксы), или, как его еще называют, поколение пепси, рожденное с 1964 по 1980 год; поколение Y, или миллениалы, которые родились с 1981 по 1996 год; самое молодое, но уже социально активное поколение Z, или центениалы и зумеры, появившиеся на свет с 1996 по 2012 год.

Ключевые данные:

43% зумеров каждый день чувствуют себя одиноко.

60% россиян разных поколених уверены, что книги помогают им справиться с одиночеством.

24% опрошенных старшего поколения выходят на прогулку, чтобы развеяться.

18% зумеров усиливают свое одиночество, включая грустную музыку или грустный фильм.

71% представителей поколения Х не боятся оставаться наедине с собой и своими мыслями.

Чем старше поколение, тем меньше пользы от одиночества видят его представители для себя.

Пятая часть опрошенных всех поколений никаких «лекарств» от одиночества не ищет, а просто проводит время наедине с собой.

Одиночество поколений

Самым одиноким поколением показали себя юные центениалы. Среди поколения Z каждый день чувствуют одиночество 43% респондентов. Несколько раз в неделю ощущают одиночество 18% представителей самого молодого поколения, а несколько раз в месяц — 15%. Редко чувствуют одиночество 15%. Никогда не чувствуют себя одинокими только 8%.

На втором месте миллениалы. Среди них ежедневное одиночество ощущают 40% участников опроса. Одинокими несколько раз в неделю себя чувствуют 15%, а несколько раз в месяц — 11%. Редко одиночество чувствуют 24%. Никогда не чувствуют себя одинокими 10% представителей поколения Y.

Среди поколения X одинокими каждый день чувствуют себя 36% респондентов, несколько раз в неделю — 15%, несколько раз в месяц — 8%. Редко чувствуют одиночество 21% представителей поколения пепси. Никогда — 15%.

Наименее одиноким чувствует себя самое старшее поколение. Меньше трети бумеров (29%) признались, что чувствуют одиночество каждый день, несколько раз в неделю — 13%, несколько раз в месяц — 8%. При этом большинство респондентов (32%) этой группы отметили, что редко чувствуют одиночество. Никогда его не испытывают рекордные 18%.

Любопытно, но чем старше поколение, тем менее свойственно ему одиночество. Видимо, не чувствовать себя одинокими помогает прожитый опыт и умение оставаться наедине с собой. А молодежи свойственны обостренные чувства и отсутствие опыта уединения.

Отношение к одиночеству

Интересно, что в одиночестве именно зумеры находят пользу. Об этом сказали 78% опрошенных центениалов. Чем старше поколение, тем меньше пользы видят его представители для себя: 70% миллениалов, 66% иксов и 65% бумеров считают, что в одиночестве есть польза для них.

Самым бесстрашным поколением показали себя иксы. 71% представителей поколения Х уверенно ответили, что не боятся оставаться наедине с собой и своими мыслями. За ними в уверенности в себе следуют беби-бумеры — 68%. На третьем месте миллениалы — 63%. Самыми неуверенными стали молодые зумеры, которым только предстоит привыкать к себе и учиться не бояться оставаться наедине с собой, поскольку на сегодня только 48% центениалов не испытывают страха перед одиночеством.

На вопрос «Вы хотели бы никогда не чувствовать одиночества?» большая часть старшего поколения выбрали ответ «Да». Никогда не ощущать себя одинокими хотели бы 67% бумеров. Чем моложе поколение, тем больше они готовы к одиночеству: 65% зумеров при возможном выборе никогда не хотели бы чувствовать одиночество, с ними согласны 61% миллениалов и только 54% зумеров. Это значит, 46% центениалов при имеющемся выборе все равно предпочли бы одиночество.

Одиночество и лекарство от него

От одиночества все поколения спасаются одинаково. Самое популярное средство, по мнению представителей всех поколений, — фильмы и сериалы. В борьбе с одиночеством к этому «лекарству» прибегают 39% зумеров, 38% миллениалов, 33% иксов и 30% бумеров.

Хобби занимаются 39% зумеров, 27% миллениалов, 27% иксов и 26% бумеров.

Общение с друзьями и близкими помогает 33% зумеров, 28% миллениалов, 27% иксов и 26% бумеров.

К литературе и чтению книг прибегают 21% представителей поколения Z, 17% поколения Y, 12% поколения X и 16% беби-бумеров.

Любопытно, но самым виртуально активным стало старшее поколение — беби-бумеры. Знакомятся с новыми людьми онлайн в периоды одиночества 24% бумеров, 21% иксов, 20% миллениалов и только 14% зумеров.

Самым физически активным также стали представители старшего поколения. Выходят на прогулку, чтобы развеяться, 24% бумеров, 21% миллениалов, 19% иксов и только 13% центениалов.

Интересно, что драматизировать, усиливать свое чувство одиночества и грусть свойственно только самому молодому поколению — зумерам. Включают грустную музыку или грустный фильм целых 18% представителей поколения Z. Так же поступают только 7% миллениалов, 5% иксов и всего 3% беби-бумеров.

При этом пятая часть опрошенных всех поколений никаких «лекарств» от одиночества не ищет: 23% зумеров, 20% миллениалов, 21% иксов и 20% бумеров ничего не делают, а просто находятся наедине с собой.

Больше половины опрошенных представителей всех поколений уверены, что книги помогают им справиться с одиночеством. Так ответили 66% бумеров, 60% иксов, 59% миллениалов и 60% зумеров.