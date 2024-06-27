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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСтала известна программа конференции по промдизайну Design Day 2050

Стала известна программа конференции по промдизайну Design Day 2050

editor
By editor
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дизайн день 2050

Стала известна программа V Международной конференции Design Day 2050, организатором которой выступает Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ при поддержке НИТУ МИСИС. В этом году конференция включает два трека — образовательный и деловой.

Design Day 2050 стартует с выступления генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской, шеф-дизайнера Алексея Шаршакова и директора по развитию Елены Пантелеевой. Они подведут итоги работы студии за 5 лет, расскажут о планах и задачах, стоящих перед студией и индустрией в целом, и о влиянии промдизайна на промышленность и бизнес современной России.

Далее состоится вручение дипломов выпускникам магистратуры «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС 2024 года и питч-сессия первокурсников.

Центральная дискуссия делового трека – дизайн-диалог, в котором представители индустрии в формате баттла обсудят, что нужно для создания качественного продукта и поделятся личным опытом успеха в профессии.

Впервые в программе Design Day создан блок «Дизайн для дела», где представители бизнеса расскажут о том, какое место дизайн занимает в производстве и какие проблемы решаются за счет грамотного промдизайна. В рамках кейс-сессии спикеры выступят с темами: как и почему современный лифт стал дизайн-объектом, зачем нужен дизайн пластиковой посуде и когда дизайн лечит.

Кульминацией Design Day 2050 станет финал Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge. Цель инициативы — продвижение молодых талантливых дизайнеров. Финалисты представят проекты в прямом эфире зрителям и жюри.

Международная часть программы — выступления итальянского промдизайнера и ментора Умберто Джираудо и На Сионг — замдиректора Центра дизайна и инноваций китайской академии искусств, заместителя Генерального секретаря DIA (Design Intelligence Award). Умберто расскажет о глобальной значимости промышленного дизайна для жизни и бизнеса, а На Сионг представит видение трансформации индустрии дизайна в Китае с точки зрения DIA.

Design Day 2050 проходит ежегодно с 2020 года. За это время конференция стала местом ярких и содержательных дискуссий, популярной площадкой встреч, нетворкинга и обмена мнениями. В прошлом году прямую трансляцию проекта посмотрели более 26 тыс. человек.

Здесь дизайнеры, студенты, представители бизнеса, власти и медиа обсуждают тренды развития отрасли и формируют новый образ отрасли промышленного дизайна. А для молодого поколения это шанс познакомиться с индустрией, завести полезные контакты и погрузиться в повестку промдизайна.

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