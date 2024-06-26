У меня короткий метр – что дальше?

Вы не спали ночами, тратили накопления, монтировали и перемонтировали из последних сил — и вот, наконец, фильм готов. Дальше начинается самое страшное: прокрастинация, синдром самозванца и ложные убеждения. Подумаешь, снял фильм, сколько таких вокруг. Остановитесь! Короткий метр — ваш билет в индустрию, ведь он выполняет важную задачу — заявляет миру, что вы есть. Любой продюсер и фестивальный отборщик это подтвердит. Нужно только правильно его упаковать и сделать видимым.

1. Подготовьте постер

Это обложка вашего фильма и его «лицо». Придумайте слоган, укажите награды на фестивалях или селекцию в конкурс и другие важные детали. Делайте вертикальный и горизонтальный формат — второй можно использовать на показах в качестве заставки на экран. Нарисуйте постер самостоятельно или сгенерируйте при помощи ИИ, но лучше найти профессионала, например кинуть клич на любую сервисную или фриланс-платформу (Яндекс, Profi.ru, YouDo).

Tips: Сохраните исходник постера, чтобы можно было добавить новые лавры или заменить дату и место показа.

2.Создайте группу фильма в ВК или телеграме

Ваш личный агрегатор информации о фильме. Здесь можно размещать новости об участии в фестивалях, делать анонсы показов, писать о наградах и дипломах, публиковать фрагменты фильма, интервью, бэкстейдж и прочее. Пример группы смотрите тут и тут.

Tips: Подумайте заранее, кто будет заниматься её наполнением и поиском новостей в СМИ.

3. Сделайте просмотровую версию с субтитрами и DCP-копию

Для отправки на фестивали используйте облегчённую версию со вшитыми английскими субтитрами. Отборщики не скачивают фильмы, а смотрят их онлайн, и чем легче будет файл, тем удобнее им будет пользоваться. Отнеситесь к субтитрам со всей серьёзностью: это отдельная задача со своими техническими требованиями и стандартами.

Кроме формата MP4, важно подготовить и DCP-копию вашего фильма. Некоторые кинотеатральные площадки оснащены DCP-проектором и не принимают другие форматы. Лучше заранее уточнять у организаторов технические требования. DCP-копию можно создать самому или обратиться за помощью в агентство.

Tips: Проверить, всё ли в порядке со звуком и изображением, получится только в кинотеатре. Договоритесь с площадкой заранее о техническом прогоне.

4. Устройте премьерный показ

Съёмочная группа, актёры, мастера, одногруппники, друзья и близкие заслуживают праздника, так же, как и вы сами. Найдите уютную площадку для показа, это можно сделать бесплатно. Ваш фильм — важное событие в жизни огромного количества людей, поэтому главное никого-никого не забыть пригласить и никого-никого не обидеть. Подготовьте маленькие подарки на память — пусть это будут наклейки или открытки, небольшие закуски и шампанское. Попросите друзей сделать фото- и видеобэкстейдж.

Tips: Обязательно покажите фильм тем, кто не смог прийти, по закрытой ссылке.

5. Создайте профиль на Кинопоиске и добавьте фильм

Ваше имя будет индексироваться в поисковых системах, журналисты и продюсеры смогут сразу вас найти. Подробная инструкция, как создать аккаунт режиссёра и добавить фильм на Кинопоиске, тут и тут.

Tips: Если вы ищете международные проекты и планируете в будущем работать не только на российском рынке, создайте профиль на IMDb.

6. Подайтесь на фестивали

Фестивали объединяют зрителей, кинокритиков, журналистов и представителей индустрии. Вы покажете своё кино, попадёте в кинопаблики и релизы СМИ, получите обратную связь, а если фильм понравится продюсерам, то, возможно, и предложение о работе. Больше российских и иностранных фестивалей вы найдёте на сайтах агрегаторов Festagent и Filmfreeway. Доверить рассылку фильма можно агентствам, самые крупные из них — Cinepromo и Eastwood. Золотой минимум для отправки: «Святая Анна», «Короче», «Маяк», «Дух огня», «Кинопроба», «Флаэртиана», «Siberia.DOC», «ЧелоВечное кино», «Горький fest», Фестиваль уличного кино. Вот тут писали более подробно о фестивалях короткого метра, на которые прямо сейчас идёт приём заявок.

Tips: Внимательно читайте регламент и обращайте внимание на правило премьерности: это означает, что фильм нельзя размещать или показывать публично до участия в фестивале.

7. Отправьте фильм дружественному программному директору

Ещё один плюс поездок на фестивали — знакомство с программными директорами. Как правило, они совмещают работу в разных проектах и ищут фильмы одновременно для нескольких конкурсных программ. К сотрудничеству всегда открыты Александра Жукова (фестивали «Амурская осень», «Московская премьера» и другие), Инна Демежко (фестиваль документального кино «Россия»), Александр Щеряков (Фестиваль уличного кино) и не только. Найдите их в любом мессенджере и отправьте своё кино.

Tips: Если отборщик не возьмёт ваш фильм, он может порекомендовать, куда его отправить.

8. Подготовьте информацию о фильме и о себе

Сохраните 3–5 кадров (стилов), напишите аннотацию к фильму и краткую, до 500 символов, справку о себе на русском и английском языках. Выберите портретное фото, которое вам нравится. Эти данные могут понадобиться для оформления сайта и каталога фестиваля, а также карточки фильма для агентства или платформы.

Tips: Создайте папку на виртуальном диске — так вы сможете оперативно выслать всё необходимое: обычно организаторы запрашивают информацию в последний момент и торопятся.

9. Получите прокатное удостоверение (ПУ)

Это документ, без которого вы не имеете права публично показывать свой фильм. Исключение составляют показы в учебных целях на образовательных площадках и показы на фестивалях, внесённых в реестр международных кинофестивалей Минкульта (таких в 2024 году — 110, список ежегодно обновляется).

Tips: С 2023 года прокатное удостоверение можно оформить самому онлайн на платформе «Госуслуги» либо через фестивальное агентство.

10. Сделайте из фильма шоурил

Неочевидный, но крутой профит от снятого фильма — собрать из него шоурил. Он станет вашей визитной карточкой, портфолио для продюсеров, которое всегда будет под рукой. Если у вас есть несколько короткометражек, смонтируйте из них один ролик и разместите на Vimeo, дайте на него ссылку в соцсетях и шапке профиля. Пример режиссёрского шоурила смотрите тут.

Tips: Бонус в карму — ваш шоурил может пригодиться также оператору, художнику и актёрам фильма.

11. Станьте частью альманаха

В 2021 году выпускницы Московской школы кино Вера Смолина, Лидия Кондратюк, Линара Багаутдинова, Анна Кузнецова и Наталья Шинелева сами выпустили в прокат альманах «Я передумала», дистрибьютором выступила компания «Планета Информ» («Чувства Анны», «Маша»). Сборник дипломных короткометражных фильмов показывали в кинотеатрах в разных городах России. Ещё один вариант — попасть во всероссийский альманах какого-либо фестиваля, например международного фестиваля Cinepromo, Дней короткометражного кино или Фестиваля уличного кино.

Tips: На двух последних победители получают денежный приз.

12. Расскажите о фильме в СМИ

Журналисты всегда ищут инфоповоды, особенно в культурном поле. Кто-то из съёмочной группы родился в небольшом городе или съёмки проходили в отдалённом регионе? Предложите новость местным СМИ. Снимали в необычной локации на территории завода, парка, ресторана? Поделитесь бэкстейджем с пиар-службами. Вспомните, возможно, у вас есть дружественные журналисты? Запишите с ними интервью или подкаст.

Tips: Не ограничивайте поиск только московскими и федеральными СМИ. Найдите региональные издания и микроблоги культурных журналистов. Отдельно обратите внимание на телеграм-каналы, например, «Улица Балабанова» собирает новости о российском коротком метре со всего мира.

13. Выложите фильм на платформе авторского кино

Специализированные платформы с коротким метром круглогодично ищут новый контент. Недавно возобновившая работу платформа Piligrim публикует игровые и документальные фильмы. Неигровое кино также можно отправить команде фестиваля Artdocfest. Если фильм понравится, его предложат разместить на платформе artdoc.media. Это бесплатно.

Tips: При размещении на artdoc.media у автора есть возможность монетизировать просмотры.

14. Проводите показы где только можете

Лучшее, что может случиться с фильмом, — это показы. Не стесняйтесь организовывать их сами. Сотни площадок находятся в поиске необычных мероприятий, экраны установлены в парках, кафе, барах, вузах, библиотеках, школах. Если в вашем фильме затронута социальная тема, найдите благотворительные фонды и договоритесь о спецпоказах с ними.

Если вы исследуете узкопрофессиональный вопрос, например снимаете фильм о композиторе, враче или певце, выйдите на аудиторию, которая их изучает. Формат показа тоже вариативен: это встреча со зрителями и обсуждение, кинокритический разбор, тематический разговор, киноклуб короткого метра и так далее.

Tips: Помните, что показ можно организовать в другом городе и присоединиться к обсуждению онлайн.

15. Храните копии фильма вечно

Не удаляйте кино с диска только потому, что на нём закончилось место. Бережно храните все версии, сколько бы ни прошло времени с момента создания. Ваш фильм могут попросить во внеконкурсную программу фестиваля, для показа студентам, включения в альманах, доски почета в школе или других целей.

Tips: Нет ничего приятнее, чем сказать друзьям на вечеринке: «Кто ещё не смотрел мой фильм? Хотите?»