Прошлое хранит больше, чем кажется

ТВ-3 представляет премьеру мистической мелодрамы «Менталистка» — детективной истории, где расследования строятся на тонкой грани между психологией, интуицией и необъяснимыми совпадениями. Главные роли в проекте исполнили Александра Никифорова и Макар Запорожский, режиссерское кресло занял Руслан Паушу. Производством сериала занималась кинокомпания 1-2-3 Production по заказу ТВ-3.

Главная героиня сериала — психолог Полина Михайлова (Александра Никифорова). Для окружающих она профессиональный менталист, умеющий считывать микромимику и мгновенно составлять психологические портреты людей. На самом деле Полина скрывает настоящий дар: прикоснувшись к человеку или предмету, она видит их прошлое. Устроившись работать в полицию, героиня пытается выйти на след пропавшей сестры, а её напарником становится капитан Игорь Ветров (Макар Запорожский) — рациональный следователь и убеждённый скептик. С каждым новым делом их методы всё сильнее переплетаются, а скепсис постепенно сменяется доверием.

Режиссёр проекта Руслан Паушу признаётся, что «Менталистка» стала для него одним из самых сложных и амбициозных проектов для ТВ-3: «Это был непередаваемый опыт, яркая творческая работа. Нам поставили амбициозные задачи и практически дали карт-бланш в творческих решениях — конечно, в рамках жанра и аудитории канала. И всячески помогали реализовать эти решения».

«Менталистка» сочетает формат процедурала с отдельными расследованиями в каждом эпизоде с общей сюжетной линией поиска сестры и личной драмой главной героини. Сериал строится на балансе между психологическим анализом и мистикой: дар помогает Полине, но не становится универсальным инструментом, и ключевую роль в расследованиях играют наблюдательность, логика и работа с людьми.

Особую атмосферу проекта создаёт визуальный стиль: съёмочная группа использовала советскую оптику, адаптированную под современные камеры, а значительная часть сцен была снята в Переделкино, где литературная история места добавила сериалу особое настроение.

В главных ролях — Александра Никифорова и Макар Запорожский. Также в сериале снялись: Никита Мареев, Максим Дромашко, Лариса Капустина, Вера Новикова, Евгения Синицкая, Давид Колчин, Эля Жукова, Дарья Вдовик и Владимир Ляхов, а в эпизодах появятся Анна Хилькевич, Саша Стоуна, Владимир Селиванов и Анжелика Стубайло.