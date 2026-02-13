Оплата публикаций

«Марс Медиа» объявил о работе над семейным фильмом «Матрёшка. Сердце России»

русская матрешка - 135 лет
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Компания «Марс Медиа» совместно с кинокомпаниями НЬЮ ТРАЙБ ПРОДАКШН и «Формост Продакшн» приступила к созданию нового семейного приключенческого фэнтези «Матрёшка. Сердце России». Уникальность сюжета «Матрёшки» в том, что фильм, хоть и выдержан в жанре фэнтези, построен вокруг одного из важнейших для нашей страны национальных символов — Матрёшки. Матрёшка, как собирательный образ, общается со зрителем языком уникальной культуры народов, проживающих на территории России. Эти народы могут показаться очень разными на первый взгляд, но при более глубоком погружении в историю открывается тайна их единства. Героям фильма предстоит пройти настоящий квест среди опасных испытаний и раскрыть силу рода и семьи.

«Русская культура всегда вызывает у меня живой интерес. Работая над своим первым фильмом «Лиза», я понял, что хочу создавать истории, в которых есть и эмоция, и смысл, и настоящее зрительское приключение. В фильме «Матрёшка» мы превращаем знакомый всем русский символ в сердце большого семейного путешествия: дети проходят испытания, учатся слышать друг друга и находят силу в единстве. Для меня важно, чтобы эта история была понятна и детям, и взрослым. Я верю, что вместе с «Марс Медиа» мы создадим фильм, который станет заметным событием для российского кино», — говорит автор идеи Кмель Нтсама.

В настоящий момент творческая команда «Марс Медиа», в состав которой входят Кмель Нтсама («Лиза»), Екатерина Мавроматис («Мира», «Пальма», «Пальма 2»), Владимир Кондауров («Пальма 2»), занимаются разработкой сценария фильма. Съёмки фильма запланированы на 2027 год.

