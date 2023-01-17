Прославенный Минин-хор выступит в Красноярске

27 января в Большом зале филармонии состоится концерт «Музыка —детям!». Совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром (дирижёр Владимир Ланде) выступит Московский государственный академический камерный хор (дирижёр Тимофей Гольберг).

Московский государственный академический камерный хор — Минин-хор — был создан в 1972 году Владимиром Мининым. С 2019 года его возглавляет дирижёр Тимофей Гольберг. Репертуар хора включает в себя музыку более чем пяти столетий — от барокко до XXI века.

Коллектив сотрудничает с современными композиторами и исполняет мировые и российские премьеры сочинений.

В программе концерта прозвучит одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта — «Реквием».

Минин-хор, дирижер Тимофей Гольдберг

Красноярский академический симфонический оркестр, дирижер Владимир Ланде

«Несомненно, «Реквием» – одно из величайших творений гения Моцарта. Несмотря на трагичный смысл и историю создания, это одно из самых жизнеутверждающих музыкальных произведений. Концерт 27 января – не первый опыт сотрудничества Минин-хора с Красноярским академическим симфоническим оркестром. Уверен, что наш творческим тандем поможет красноярскому зрителю проникнуться всей глубиной этого выдающегося произведения», — отмечает художественный руководитель и главный дирижёр Минин-хора Тимофей Гольберг.

В преддверии концерта в 18:00 в Зале Торжеств Красноярской филармонии откроется благотворительная фотовыставка «Посмотри в глаза Донбассу».

Организаторами концерта выступают представительство МИД России в г. Красноярске, благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» при поддержке губернатора Красноярского края и Министерства культуры Красноярского края.

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