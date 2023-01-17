САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: «Ленфильм» запускает вторую лабораторию «Ленфильм-дебют»

«Ленфильм-дебют» объявляет о начале приема заявок на участие в новом сезоне Лаборатории.

Десять дебютантов под руководством профессионалов индустрии смогут доработать свои сценарии до готовых к запуску проектов. Учебные очные сессии Лаборатории будут проходить с июня по декабрь 2023 года в Санкт-Петербурге на базе киностудии «Ленфильм». Стать участником смогут начинающие режиссеры и сценаристы со всей России, прошедшие предварительный конкурсный отбор.

К рассмотрению принимаются сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов.

Условия участия:

Команда проекта – это режиссер и автор сценария (или только режиссер, если сценарий написан им самостоятельно). Заявку подает режиссер, который должен быть дебютантом в полном метре, однако уже имеет одну законченную киноработу (короткометражка, веб-сериал, документальный фильм).

Заявка включает:

Творческую биографию в произвольной форме;

Синопсис фильма;

Сценарий фильма;

Режиссерскую экспликацию;

Мотивационное письмо;

Портфолио: одну законченную киноработу режиссера (короткий метр, веб-сериал, документальный фильм).

Подача заявок и регламент: https://lenfilm-debut.ru/ (важно внимательно ознакомиться со всеми условиями).

Прием заявок заканчивается 20 марта.

В апреле будет объявлен шорт-лист из 30 проектов. Финальный список участников появится в мае.

Старт учебного курса запланирован на июнь 2023 года. Также, как и в прошлом году, состоятся 3 очные сессии в Санкт-Петербурге на легендарной киностудии «Ленфильм». Среди лекторов, с которыми встретятся дебютанты – Марина Разбежкина, Андрей Апостолов, Всеволод Коршунов, Анна Гудкова, Ольга Хлебникова, Александр Симонов. Также кураторы Лаборатории расскажут о своем опыте работы в кинематографе.

Задача Лаборатории – не только помочь доработать сценарий дебютного фильма, но и дать возможность молодым режиссерам и сценаристам узнать, как устроена киноиндустрия.

Каждый из десяти дебютантов-участников лаборатории получит своего персонального куратора, с которым он будет работать над сценарием в индивидуальном порядке.

Завершающим событием станет питчинг готовых проектов перед представителями крупнейших российских кинокомпаний, Министерства культуры РФ, фондов поддержки кино. Несколько проектов лаборатории киностудия «Ленфильм» отберет для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки Министерства культуры РФ.

В команде кураторов этого года: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

Руководитель второй лаборатории «Ленфильм-дебют» – Александра Васнецова, мастер курса прошлого года. В этом году Александра вновь выступит и в качестве мастера, совместно с кинокритиком, редактором и историком кино Николаем Корнацким.

Обучение будет проводиться на бесплатной основе, включая обеспечение проезда и проживания для иногородних студентов на время очных сессий.

Федор Щербаков, генеральный директор киностудии «Ленфильм»:

– Лаборатория – это отличный способ открыть новые имена, а индустрия всегда нуждается в уникальных авторских голосах. Поддержка дебютного кино остается одним из приоритетных направлений деятельности «Ленфильма». Мы довольны результатами первого сезона лаборатории и в целом сохраняем тот же формат. Мы очень ждем участников из всех уголков страны, уверен, что в этом году мы увидим их в нашей Лаборатории.

Андрей Апостолов, главный редактор киностудии «Ленфильм»:

– В этом году нам хотелось бы видеть в конкурсе и жанровые проекты. Это может быть и комедия, и триллер или, например, вестерн, или мюзикл. Ведь рассказать про себя (а дебют – это почти всегда что-то очень личное) можно в любом жанре. Условие только одно – это должен быть оригинальный проект, которым по-настоящему «горит» автор. Для нас действительно важно, чтобы новые проекты лаборатории продолжали и развивали гуманистические традиции «Ленинградской школы», которая ассоциируется с именами Алексея Германа, Динары Асановой, Ильи Авербаха и многих других режиссеров.

Александра Васнецова, руководитель лаборатории «Ленфильм-дебют»:

– Никто не напишет за вас сценарий и не снимет за вас фильм. Лаборатория – это место, где можно задать вопросы опытным профессионалам, которые снимают кино здесь и сейчас, и обсудить свою работу с товарищами. Кураторы сами когда-то были дебютантами, и поэтому их советы помогут избежать хотя бы части типичных ошибок. Лаборатория предполагает демократичное пространство общения, и ее идеальным итогом станет не только десять готовых к питчингу проектов, но и возникновение сообщества единомышленников.

Организаторы Лаборатории «Ленфильм-дебют» – киностудия «Ленфильм» в партнерстве с продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.