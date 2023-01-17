В Белгороде реконструируют Дом Советов

Управление государственной экспертизы Белгородской области рассмотрело документацию на реконструкцию Дома Советов, расположенного в центре Белгорода. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

В 1954 году указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Белгородская область. Соответственно, нужно было построить административное здание, где разместились бы обком и облисполком. Возвести его решили на Площади революции (сегодня – Соборная площадь), на месте снесенного Гостиного двора – здания, не имевшего архитектурной ценности и сильно пострадавшего во время войны.

Символическую плиту на месте будущего фундамента заложили в 1954 году, а строительство закончилось в 1957-м. Административное здание объемом 62 тыс. кубометров в стиле сталинского ампира, которое получило название Дом Советов, состояло из разделенных внутренним двориком прямоугольного пятиэтажного корпуса и трехэтажного корпуса с полукруглым залом для заседаний. Цоколь облицевали гранитом, а фасад декорировали гипсовыми лепными украшениями. Внутри было 300 рабочих кабинетов, колонный зал на 500 мест, два малых зала, столовая, буфеты, автоматическая телефонная станция, четыре лифта, котельная и служебные помещения. Дом Советов был первым в Белгороде зданием, в котором для перекрытий использовали пустотелые железобетонные плиты длиной свыше шести метров и весом две тонны.

Сегодня Дом Советов, в котором размещаются Правительство Белгородской области и Белгородская областная дума, играет важную роль в формировании главной площади города. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

Проектом, рассмотренным белгородской государственной экспертизой, предусмотрено приспособление здания для современного использования, его реконструкция. Проектную документацию подготовило ООО «Специализированный застройщик «Трансюжстрой».

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