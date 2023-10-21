Виртуальный электронный музыкант, лицо которого всегда остаётся в тайне, более известный под творческим псевдонимом Serenitatis, представил свою новую композицию — Protoculture.

Трек Protoculture захватывает слушателя с первых звуков и способен заставить переживать. Он переносит в параллельный мир, в котором грани между человеческим и искусственным интеллектами стираются. А полётные драматичные партии синтезаторов погружают в драматичные сцены кинематографа, подобно сериалу «Бригада».

Как говорит сам Serenitatis, композиция названа в честь мощного источника энергии из мультсериала Robotech. Еще до выхода на стриминговых платформах, трек вошел в саундтрек художественного ролика «Помощь» режиссера и музыканта Владислава Ловцова (LOVTSOV). Им же совместно с Анатолием Коняхиным (DJ Kranoll) была создана обложка к синглу.

«Хочу сказать большое спасибо лейблу KOMPROMIS PRODUCTION за поддержку моего релиза, для меня это очень важно. Эта композиция несёт особую ценность, ведь в ней можно услышать и представить настроение, в котором я пребывал в момент её написания. Благодарю всей душой каждого своего слушателя и надеюсь, что и этот сингл не оставит вас равнодушными», — прокомментировал Serenitatis.

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