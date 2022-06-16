Международная выставка зимней моды «LeShow Москва» отпразднует свой юбилей в «Экспоцентре»

С 28 по 30 июня 2022 года в Международном выставочном центре «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 25-я Международная выставка зимней моды, кожи и меха «LeShow Москва» для профессионалов кожевенно-меховой индустрии, зимней и верхней одежды. В этом году, наряду с известными надежными производителями, продукцию представят новые бренды из азиатских стран с актуальными решениями текущих проблем с логистикой.

В рамках выставки примут участие более 100 брендов из России, Турции, Монголии, Италии, Республики Беларусь и Казахстана. Участники представят профессиональной публике верхнюю одежду из кожи и меха, экомеха, верхнюю одежду с отделкой из меха, пальто, пуховики, изделия из трикотажа, кашемира, шерсти, повседневную верхнюю одежду, спортивную верхнюю одежду, головные уборы и аксессуары, полуфабрикаты и фурнитуру. На Юбилейной выставке ожидается посещение более 3 000 профессионалов, среди них оптовые закупщики, дистрибьюторы, владельцы модных бутиков, дизайнеры, стилисты, fashion-блогеры.

На стендах можно будет ознакомиться с новыми коллекциями разнообразных стилевых направлений, отвечающих запросам различных категорий покупателей.

Ежедневно в 13:00 будут проходить актуальные модные Fashion Show, на которых производители продемонстрируют бестселлеры и новинки своих коллекций посетителям выставки.

Отдельного внимания заслуживает деловая программа от экспертов модной отрасли: продвижение и продажи верхней одежды в новых реалиях. Инструменты VK, Telegram и новых социальных сетей. Актуальные технологии оптовых продаж в новой экономической реальности, а также обсуждение текущих возможностей российских компаний в рамках взаимодействия с новыми поставщиками и партнерами (рынок азиатских стран и решения проблем с логистикой).

28 июня в честь юбилея выставки в 17.00 будет представлен большой гала-показ. Особый гость – Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт», откроет мероприятие и представит молодых дизайнеров одноименного международного конкурса: Тимура Хамраева, Марию Пика, Сашу Гапанович, Ульяну Соколову.

Хедлайнером выступит российский дизайнер и новатор в области меховой моды Игорь Гуляев, а продолжит показ российский дизайнер Виктория Андреянова. Коллекция Victoria Andreyanova осень-зима 2022/23 вместила в себя знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет.

Гостей праздничного дефиле ожидает премьерный показ от Натальи Матвеевой, выпускницы Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева. Дизайнер представит свой бренд эксклюзивных изделий из меха — Re-Look Furs.

В заключительной части шоу специальный гость Виктория Цыганова продемонстрирует публике свою новую авторскую коллекцию верхней одежды бренда «TSIGANOVA».

На показе заявлено присутствие звезд шоу-бизнеса, дизайнеров, инфлюенсеров. Мероприятие будет широко освещено федеральными каналами, а также представителями деловых и lifestyle СМИ. Всех гостей выставки ожидает праздничный фуршет, подарки от спонсоров и яркая программа мероприятия.

29 июня в 15:00 на главном подиуме LeShow пройдет «Арт-премия профессиональных и начинающих дизайнеров, преданных ремеслу брендов, специалистов fashion-индустрии».

LeShow – это бизнес-платформа, где встречаются производители и покупатели из России, стран СНГ, Европы и Азии, которая предоставляет возможность для продуктивного сотрудничества!

Для посетителей «LeShow Москва» предусмотрен бесплатный проход на выставку и деловую программу после прохождения онлайн-регистрации на сайте www.leshow.ru.

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