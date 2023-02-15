Пуговка появится в новых «Папиных дочках»

Екатерина Старшова, сыгравшая знаменитую Пуговку, снимается в продолжении культового сериала СТС «Папины дочки», за производство которого отвечает START. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет.

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось, — призналась она. — Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать».

Появлению Екатерины на съемках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой: «С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент ее взросления я не застал. Вот в прошлом году встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Сказал ей: "Катя, не знаю, как с тобой общаться теперь". А она мне: "И я тоже". Вот так мы и начали разговаривать. У нас была творческая встреча со зрителями. И мне так понравилось, что она состоявшийся человек, который точно знает, чего хочет. У нее своя дорога, и она ее отстаивает. Это прекрасно!»

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием Старшова занимается с детства. На ее счету золото чемпионата мира среди балетов на льду и десятки образов, в том числе Снежной Королевы. Кроме «Папиных дочек», телезрители также видели Старшову в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Черная молния».

По сюжету новых серий «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А помогут ему в этом неунывающее семейство Васнецовых и старые друзья (Александр Олешко, Татьяна Орлова).

Работа над первыми «Папиными дочками» началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир СТС вышло 20 сезонов и 410 серий. История про психотерапевта и его пять дочерей четырежды получала ТЭФИ, а за последние три года на каналах «СТС Медиа» собрала 1,2 млрд просмотров. Вселенная «Папиных дочек» включает 5 книг, 2 компьютерные игры и одну немецкую адаптацию «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни».

Фото — онлайн-кинотеатр START/телеканал СТС

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