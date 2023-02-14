Светлана Смирнова-Марцинкевич, Алексей Комашко и Арина Постникова в мелодраме «Между нами глубокое море»

20 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» премьера многосерийной мелодрамы «Между нами глубокое море» режиссера Егора Баринова («Тайны Следствия», «Светлана»). В ролях: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Алексей Комашко, Арина Постникова, Гёнюл Гезер и другие.

Детский психотерапевт из Москвы Андрей Баталов (Алексей Комашко) и его жена Вера (Арина Постникова) приезжают в Турцию, чтобы отметить годовщину семейной жизни. Там они знакомятся с рыбаком и владельцем небольшого отеля и его русской женой Светланой (Светлана Смирнова-Марцинкевич). Их 10-летний сын Эмиль несколько лет назад внезапно перестал говорить, и Светлана верит, что только доктор Баталов способен вылечить мальчика. Андрей вызывается помочь, но Вера нарушает эти планы, не желая делить мужа даже с его врачебным долгом. Обрушившийся на городок сильный шторм трагическим образом переворачивает жизни обеих семей. И тогда Светлана решается на отчаянный поступок: она обманом заманивает Андрея в свой отель и держит там втайне от всех.

«Мне очень понравился сценарий, написанный Юрием Неневым. Это яркая, трогательная история, где есть место и человеческой драме, и лирическим моментам. Я с удовольствием начал работать над ней. У нас собрался замечательный актерский ансамбль. Я сразу предложил на главную роль Алексея Комашко, с которым уже два года отработал на «Тайнах следствия»: понимал, что этот персонаж ему близок, и что у него появляется возможность показать себя в несколько ином амплуа. Прекрасная работа у Любови Германовой, которая исполнила роль матери героя. Чудесно сыграли и Арина Постникова, и Светлана Смирнова-Марцинкевич. Кстати, в фильме снялся также сын Светланы Георгий Нанава в роли сына ее же героини. Совершенно невероятным образом показали себя и турецкие артисты, сыграв очень точно, тонко, мягко. Я надеюсь, им удастся завоевать сердца наших зрителей.

И еще это очень красивая история. Определенный шарм ей добавил наш оператор-постановщик Макото Сэмбон. Он уже много лет живет в России, но японская культура в нем по-прежнему присутствует, поэтому в его изображении всегда есть место некой философии и отстраненности. И хорошо дополняет всю историю музыка Татьяны Сирош, делая ее еще более насыщенной, но в то же время воздушной. В общем, абсолютно вся команда с воодушевлением отнеслась к этой работе. И, я надеюсь, нам удастся удивить и растрогать зрителей», – рассказывает режиссер Егор Баринов.

«Больше всего в этом проекте меня привлекла возможность сняться в Турции. На первом плане – сама история, лихо закрученный сюжет, интриги, и все это на фоне турецкого колорита. Мне кажется, авторам фильма удалось передать местную атмосферу и визуально создать очень красочную, объемную, нетипичную для наших сериалов картинку. И, конечно, мне понравился мой персонаж. Обычно меня приглашают на роли силовика или опера, а тут совсем другой образ – это было интересно попробовать. Но его было непросто играть, потому что он очень положительный, практически без изъянов, и я все ждал, где же он оступится, даст слабину. Но я рад, что мне достался такой герой, благодаря ему мне удалось раскрыть в себе что-то новое», – говорит актёр Алексей Комашко.

Фото – телеканал «Россия»

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