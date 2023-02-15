Тина Мастафова: «Сокуров учит тому, что смерть – это не голливудские шлягеры, это страшно и уродливо»

16 февраля во всероссийский прокат выходит дебютная картина выпускницы мастерской Александра Сокурова при Кабардино-Балкарском университете Тины Мастафовой, «Тембот». Это фильм о юноше, ищущем себя и проходящем через суровые жизненные этапы, уже удостоен нескольких важных премий, включая победу в федеральном конкурсе кинодебютов «Региональное кино России», организованном фондом Сокурова «Пример интонации». В эксклюзивном интервью Евразийской медиагруппе режиссёр рассказала о том, насколько трудно найти молодых актёров в Нальчике, чего требует от своих выпускников Александр Николаевич Сокуров и как трудно сегодня снимать кино в принципе.

«Александр Николаевич обучал нас тому, что основа – это характер. И на протяжении пяти лет говорил нам, что главное – это финал. Естественно, он был против показа насилия в кино. На своих уроках он показывал нам документальные съёмки ДТП. Это не так красиво, как это можно увидеть в кино, это очень страшно и уродливо. Смерть – это не голливудские шлягеры. Также в Кабардино-Балкарии он привозил нас в военную часть, чтобы мы поняли, что такое оружие, чтобы почувствовали его в руках, чтобы мы понимали, что выстрелить может не каждый. Честно говоря, это очень повлияло на нас», − рассказала Тина Мастафова.

«В Кабардино-Балкарии нет молодых актёров. В Москве есть курсы, на которых обучаются кабардинцы, осетины и другие кавказцы, но по окончанию они или остаются в Москве, или возвращаются на родину, но, как правило, они не остаются в республике, не играют в театрах, к сожалению. Это огромный бич, мы, режиссёры, бьём в колокола, потому что мы не можем снимать. Театры не то чтобы простаивают, но их репертуар узок, спектакли подбираются под взрослых актёров. В «Тимботе» снималось лишь два профессиональных актёра: это мать и один из друзей главного героя», − отметила режиссёр в эксклюзивном интервью Евразийской медиагруппе.

«На кастинг пришло очень мало людей, но я мгновенно поняла, кто мне нужен. Марат – это тот, кто сыграет главную роль, больше никто, и Александр Николаевич тоже был согласен со мной. Я понимала, что брать на роль главного героя непрофессионального актёра – это большая сложность, огромный риск, чуть ли не самоубийство для режиссёра. Я писала диалоги так, как мне казалось: простыми и разговорными, но мастеру казалось, что они слишком литературными. Сокуров всё время мне говорил: пиши ещё проще. Я даже просила ребят говорить так, как они бы говорили сами в жизни, но получалось так, что они играли почти по сценарию. У нас было мало времени на репетиции. Мне сказали: Тина, у тебя есть месяц, в течение которого тебе нужно найти актёров, выбрать натуру, локации. Только перед съёмками нам удалось выделить три дня, чтобы почитать, пройтись, проработать характеры с артистами» − вспомнила съёмочный процесс Тина Мастафова.

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