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Пушкин и Толстой: что связывает классиков?

editor
By editor
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В культурно-выставочном центре «Радуга» г. Чебоксары открылвсь выставка, организованная Государственным музеем Л.Н. Толстого, «Пушкин и Толстой. К 225-летию А.С. Пушкина». Экспозиция познакомит посетителей с переплетениями в творчестве Пушкина и Толстого, родственными и культурными связями классиков.

На первый взгляд кажется, что Пушкина и Толстого мало что объединяет: они никогда не встречались и были современниками только восемь лет. Тем не менее, двух гениев русской литературы многое сближает.

В год трагической гибели поэта умер и отец Толстого, Николай Ильич. По воспоминаниям Льва Николаевича, его отец был большим поклонником творчества Пушкина, человеком его эпохи. Однажды Николай Толстой выписал стихотворение Александра Пушкина «Пробуждение» в свой альбом для стихов. Он представлен на выставке.

Многие темы и сюжеты произведений Толстого берут свое начало у Пушкина. В кругу возможных сравнений оказываются «Евгений Онегин», «Рославлев» и «Война и мир», «Выстрел» и «Два гусара», «Цыганы» и «Казаки», «Арап Петра Великого» и незаконченный Толстым роман из петровской эпохи, «Капитанская дочка» и «Хаджи-Мурат», «Кавказский пленник» и «Метель» Пушкина и Толстого.

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На выставке также представлены материалы, рассказывающие о самом «пушкинском» романе Льва Толстого – «Анне Карениной». В неотправленном письме к критику Николаю Страхову от 25 марта 1873 года Толстой писал: «Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда (кажется 7-й раз) перечел всего, не в силах оторваться… И там есть отрывок “Гости собирались на дачу”. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман…». На выставке показаны иллюстрации и рукописи отрывка «Гости съезжались на дачу» и «Анны Карениной».

Есть у Пушкина и Толстого и родственные пересечения, которые посетители смогут проследить через родословное древо. Иван Михайлович Головин, адмирал петровской эпохи, был общим предком Пушкина и Толстого. Среди знакомых и родственников Толстого было много знавших Пушкина. Например, двоюродный дядя Толстого Федор Иванович Толстой-Американец чуть было не столкнулся с Пушкиным на дуэли, но после примирился и даже был его сватом, просил для поэта руки Натальи Гончаровой. Интересно, что со старшей дочерью Пушкина Марией Гартунг Толстой познакомился на балу у губернатора в Туле. Ее облик вдохновил Толстого на описания внешности Анны Карениной.

Посетителям культурно-выставочного центра представили иллюстрации, рукописи, письма и фотографии из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого и Государственного музея А.С. Пушкина в Москве.

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