«Зеленые горы и изумрудные воды» в Музее Востока

Музей Востока отмечает годы культуры России и Китая выставкой отечественной художницы Анны Донченко, работающей в стиле традиционной китайской живописи гохуа («горы и воды»).

Самому популярному стилю живописи Поднебесной Анна Донченко обучалась в Китайской академии искусств в Ханчжоу. Одним из ее педагогов был знаменитый художник Гу Дамин. Посетителям Музея Востока Анна покажет самые красивые уголки Китая, в который ей довелось побывать.

Большинство произведений живописи гохуа посвящено изображению прекрасных пейзажей Поднебесной. Во многом это связано с концепцией о единстве природы и человека. Согласно ей, между человеком и Вселенной не существует неодолимых преград.

«Такие качества человека, как благородство, честность, стремление к прекрасному способны «тронуть» природу, а городской житель, занятый повседневными работами, мечтает быть поближе к горам, лесам и водоемам. Создавая произведения в жанре «горы и воды» художник воплощает это стремление человека слиться с природой и обрести гармонию. Моя живопись – это не просто образы, выраженные тушью на бумаге, а многовековая китайская философия и история китайской цивилизации», – объясняет автор выставки.

В своих работах Анна Донченко использует аутентичные материалы – тушь, китайские водяные краски и бумагу сюаньчжи. На выставке «Зеленые горы и изумрудные воды» зрители увидят около 50 работ. Цветущие весенние сады, террасные поля с цветущим рапсом, заснеженные горы, живописные водопады, неспешные реки – художница изобразила места, которые особенно тронули ее душу.

Проект приурочен к 75-летию образования КНР и установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Она организована при поддержке Общества российско-китайской дружбы, Института Китая и современной Азии РАН.