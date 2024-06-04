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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUTrailer Cola завоевал престижную премию Golden Trailer Award

Trailer Cola завоевал престижную премию Golden Trailer Award

editor
By editor
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Российский трейлерхаус Trailer Cola завоевал престижную премию Golden Trailer Award в категории «Лучший зарубежный экшн-трейлер» за ролик к фильму «Сто лет тому вперед». Жюри высоко оценило яркий, увлекательный и запоминающийся трейлер, который мастерски передает суть картины. Награда была вручена 30 мая 2024 года на 22-й ежегодной церемонии Golden Trailer Awards.

«Мы невероятно рады, что нам удалось одержать победу на Golden Trailer Awards, ведь мы опередили даже таких конкурентов как «”Годзилла”», — поделился Александр Сержантов, креативный продюсер Trailer Cola. «Эта награда — свидетельство упорного труда и преданности всей нашей команды. Мы гордимся возможностью сотрудничать с крупнейшими проектами нашей киноиндустрии и благодарны им за доверие и уверенность в нашем профессионализме».

«Сто лет тому вперед» — это захватывающая фантастическая история об Алисе и Коле, живущих в разных мирах: Коля Герасимов в современной Москве, а Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама.

Trailer Cola – ведущая компания по производству трейлеров, известная своим творческим и профессиональным подходом к работе. Команда высококлассных специалистов Trailer Cola имеет богатый опыт создания высококачественных трейлеров, которые находят отклик у зрителей и способствуют кассовым успехам российских фильмов. Golden Trailer Awards — мировой стандарт качества в производстве трейлеров. Эта победа Trailer Cola еще раз подтверждает их лидерство в этой области.

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