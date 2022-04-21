Путь преград и испытаний или несколько слов о песне Кати Чистовой «Небо плачет»

Песня «Небо плачет», по словам ее автора-исполнителя Кати Чистовой, прошла множество преград и испытаний, прежде чем родиться и обрести себя. Эта мелодия подобна человеку, который неизбежно проходит свой путь. Не может быть ни одной легкой судьбы и при этом ни один сценарий жизни не повторяется. И, что символично, песня вышла прямо в день рождения певицы и композитора Кати Чистовой — 29 марта.

Никто не знает, сколько лет, месяцев или часов жизни у него в запасе. А у этой мелодии — всего 4 минуты 10 секунд. За это время надо успеть сказать все самое важное.

Мелодический цикл песни сравним с человеческой жизнью. Одинокая гитара получает поддержку со стороны клавиш — как и мы сначала робко приходим и стучимся в этот мир, затем обретаем поддержку узкого круга родных. Музыка с каждым кулетом становится мощнее и раскатистее, разрастается до темпераментного вокализа — человек обретает силу, свое истинное внутреннее я, понимает свое предназначение. Мелодия становится уже будто бы хором, многоголосьем, ведет за собой, словно уже не я один, а мы. Затихает плавно, с достоинством, полушепотом, будто бы преисполнившись мудрости, которую хочется передать неискаженной.

Я хочу жить,

Я не позволю мой мир убить.

Огромный мир открыт для нас двоих,

Мы можем все изменить.

Текст тоже развивается по нарастанию. Лирическая героиня проходит множество стадий — от столкновения с неминуемым, через отчаяние к обретению силы и твердости голоса. «Небо так сильно плачет» (боль, встреча с испытанием) — «слезы застыли, мир погас» (ступор, растерянность, апатия) — импульсы бьют по коже, нас больше не тревожит (энергия перемен и внутренней свободы). Обретая себя в этом мире, не боясь действовать и признавать свои ошибки, мы можем все изменить.

Песня «Небо плачет» не воинствующая, не назидательная, ни к чему не обязывающая. Она очищает и приближает нас к лучшей версии себя. Помогает добру, заложенному в нас природой, победить. Хочется встать и действовать прямо сейчас. И избрать действие своей силой и личным кредо. Мы можем все изменить.

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