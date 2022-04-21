Выставку «Искусство Японии» в Artplay закроет шоу японских барабанщиков

В Центре цифрового искусства Artplay Media 22-24 апреля состоится шоу японских барабанщиков. Коллектив Taiko in-Spiration выступит на мультимедийной выставке «Искусство Японии: от Хокусая до современности», которая закрывается в это воскресенье.

Taiko in-Spiration – команда молодых талантливых музыкантов, объединенных общим увлечением и любовью к японским барабанам тайко. Под руководством сэнсэя Takuya Taniguchi ребята более десяти лет продвигают культуру Японии в России. За это время из камерного коллектива Taiko in-Spiration превратились в большое полномасштабное шоу. За плечами команды – участие в спортивных чемпионатах по боевым искусствам, съемки в музыкальных клипах и выступления для крупных японских брендов, в том числе на открытии магазинов Uniqlo по всей России.

Все три дня после просмотра выставки «Искусство Японии: от Хокусая до современности» в 21.30 гости смогут увидеть и услышать барабанное шоу «Море синего леса» – музыкальный спектакль, где историю рассказывают японские инструменты. Мощные удары барабанов помогут лучше понять загадочную культуру Японии и пронесут по музыкальным волнам от строгой храмовой традиции до современности.

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