Пятый канал — двигатель перемен в сфере благотворительности в России

Проекты «День добрых дел» и «День ангела» изменили жизни тысяч людей. Одним детям они помогают найти любящих родителей и семью, а другим — получить дорогостоящее лечение. За время существования этих уникальных программ отношение к благотворительности принципиально изменилось. Теперь с уверенностью можно сказать, что почти каждый человек в нашей стране помогает другим. Сформировалась новая привычка взаимопомощи и небезразличия к чужой беде. Доступность, прозрачность и простота участия в благотворительных акциях сделала их очень популярными.

Недавно проведенное исследование показало, что Пятый канал стал первопроходцем в благотворительных проектах на телевидении. Именно команда Пятого предложила инновационный формат, не имевший аналогов ранее. Впоследствии подобные программы начали появляться и на других телеканалах, как в сезонном, так и в постоянном формате.

В 2013 году Пятый канал взял курс на благотворительные проекты. В то время тема помощи детям имела стихийный характер и не придавалась должной огласке. Задачей канала стала революция в сфере благотворительности через простые и увлекательные сюжеты. Они не должны были вызывать жалость у телезрителей, а, наоборот, демонстрировать, что ни болезнь, ни отсутствие семьи не становятся препятствиями для детского счастья.

Благотворительная акция «День добрых дел» выходит в эфире Пятого канала каждый четверг. В каждом выпуске ведущие и корреспонденты рассказывают историю ребенка, которому требуется срочная помощь. В акции также участвуют известные люди: певцы, актеры, спортсмены. Они стремятся донести важное сообщение: «Помогите сейчас. Завтра может быть поздно». Для того чтобы сделать пожертвование, достаточно отсканировать QR-код или отправить короткое СМС на указанный в сюжете номер.

За время существования акции в фонды-партнеры поступило более пяти миллиардов рублей. Проект начинался как адресная помощь одному ребенку. Но, поскольку Пятый посчитал посыл акции важным, он развил ее до масштабов всей страны. Простые истории, которые выходят в эфире, вдохновляют людей на участие.

Еще один благотворительный проект — «День ангела». Его герои — дети, которые остались без попечения родителей. Их главное желание — иметь дом, родных и близких. Взамен они готовы дарить любовь и тепло. «День ангела» не просто рассказывает истории их жизни. Он устраивает праздник и исполняет самые заветные мечты: встречи с любимыми актерами и исполнителями, путешествия, увлекательные мастер-классы. Но самое главное: помогает обрести родителей. За 13 лет 441 ребенок нашел любящую семью.

Этим роль проекта не заканчивается. Приемные семьи делятся историями своей жизни. А к благородной миссии с каждым годом присоединяется все больше людей. Крупные компании и организации, спортивные клубы и детские центры становятся съемочными площадками и дарят подарки.

Креативный подход к подаче материала, правдивые истории, консультации юристов и психологов и федеральный охват сделали благотворительные проекты продуктом, которому доверяют миллионы. С каждым годом география акций расширяется. Свой шанс обрести семью получили дети не только из Ленинградской области, но и из разных регионов нашей страны.

Медицинские и социальные работники отмечают, что приемные родители и семьи детей с редкими заболеваниями стали чаще предлагать свою помощь. Многие из них становятся волонтерами.

Представители фондов также уверены, что благодаря постоянной открытой отчетности о потраченных средствах фонды стали более узнаваемыми, а объем взносов увеличился. Так, треть суммы одного из фондов-партнеров — пожертвования зрителей-участников акции «День добрых дел».

За 12 лет к акциям Пятого присоединились десятки благотворительных фондов. Социальная роль проектов была отмечена престижными премиями. Все больше людей готовы стать волонтерами, а тема приемных детей перестала вызывать страх и недопонимание. Эти достижения подтверждают, что инициатива Пятого канала стала важным шагом на пути к изменению общественного мнения