Подводный фильм-балет Яны Недзвецкой получил приз на фестивале в Италии

Подводный фильм-балет «Спящая красавица» режиссера Яны Недзвецкой награжден призом «ЗА КРАСОТУ КОСТЮМОВ» на фестивале в Италии - Amarcort Film Festival.

Также фильм получил награду за лучшую операторскую работу на XIV международном фестивале «Северный характер» и отобран в шорт листы фестивалей в Боготе - Bogotá Music Video Festival и FANTASY FILMS of the 43rd edition of the Porto International FilmFestival | Fantasporto’ 2023.

Громкая премьера фильма состоялась месяц назад в Москве, вкиноцентре «Октябрь».

Подводный балет «Спящая Красавица» – это современный эксперимент-интерпретация известного балета П.И. Чайковского. Этот короткометражный фильм был снят в поистине экстремальных условиях! Он стал первым в мире проектом, представляющим подводный балет на глубине четырех метров. Съемки проходили с участием солистов московских театров балета. На четырехметровой глубине танцевали не только взрослые, но и юные ученицы балетных училищ. На момент подводных съемок самой младшей участнице исполнилось лишь 9 месяцев.

Автором идеи, режиссером-постановщиком и дизайнером костюмов стала Яна Недзвецкая. Для Яны этот эксперимент не стал дебютным. Она уже неоднократно становилась лауреатом международных премий и фестивалей за свои короткометражные fashion-фильмы «Что думает о моде мертвый кролик», «Алфавит Бен-Сираха. Лилит» и EXODUS.20. В 2019 году Яна выпустила полнометражную социальную драму «Убойные вести из Чухломы», удостоенную призов на кинофестивале Asti Film Festival - Лучший иностранный полнометражный фильм (2019, Италия) и Chichester International Film Festival, финалист (2021, Великобритания, Чичестер).

Свой новый проект – «Спящую красавицу» – Яна считает актом рождения новой моды в России:

– Показ моды на подиуме – это до того скучно, что я не знаю, чтобы вас заставило прийти на десять минут, посмотреть, как люди туда-сюда ходят. Поэтому я считаю, что моду надо представлять в кино. Во всем мире безумно популярны фэшн кинофестивали. И там показывают ту же моду именно в кино. И вот это важно. Не то, чтобы умерла мода – умерло вот это скучнейшее представление моды на показах, которые уже никому не нужны. В Америке, например, в каждом городе есть свой фэшн кинофестиваль. В России их нет. Кто-то пытается сделать, но это все на таком примитивном уровне! Я считаю, что вся модная индустрия должна объединиться и сделать свой кинофестиваль.

Несмотря на большой опыт в реализации подводных съемок, при создании «Спящей красавицы», съемочной группе пришлось столкнуться с многочисленными трудностями. Проект готовился три года. Основная сложность заключалась в том, что танцоры балета должны были не просто не дышать под водой, а также танцевать и играть сложнейшие роли на глубине. На премьере фильма рассказали, что на этапе обсуждения идеи мало кто верил в реальность этого проекта. Колоссальная работа, которую проделали авторы кинокартины, была показана в документальном фильме о создании «Спящей красавицы». Вплоть до начала съемок проходил сложнейший кастинг среди танцоров. Артистам было необходимо уметь отлично плавать, находиться под водой с открытыми глазами без кислорода и исполнять элементы на глубине. Часто у отобранных для проекта участников после нескольких репетиций сдавали нервы, начиналась паника, возникал страх глубины – проект терял участников одного за другим.

– Много людей отказалось, – с сожалением отметила Яна. – Огромное количество тех, кто начинал проект, но нахлебался воды, испугался и не закончил с нами. Кастинг мы проводили в бассейне. Приглашали друзей из балета и спускали в бассейн. Но не все могли даже на три метра спуститься. Кто-то уходил сразу, а кто-то через полгода. Для меня это ужасно тяжелый проект. Всего 12 съемочных дней, а сама подготовка, репетиции длились года два.

В результате тщательного отбора, Яне наконец удалось найти талантливых и невероятно смелых артистов балета Московских хореографических театров, которые поддержали эту фантастическую идею.

Кульминацией проекта стала самая сложная сцена – день рождения принцессы, когда на дне оказались восемь танцоров одновременно. Выполнение каждым участником своих задач, сложная и мобильная страховка, идеальный кадр – все приходилась решать одновременно. Получить интересный симбиоз искусства и физических возможностей человека под водой на глубине четырех метров помог опыт подводных съемок режиссера Яны Недзвецкой и оператора Григория Яблочникова.

– Подводные съемки считаются самым дорогим видом съемок, – рассказал Григорий. – Чтобы сделать все с минимальными затратами, мы брали только самых необходимых людей. Во время общей сцены троим дайверам было необходимо обеспечить воздухом восьмерых. Но мы команда слаженная. Я считаю, что мне повезло с проектом – такой опыт съемок очень редкий.

Другая сложность, которая требовала изобретательности от создателей, состояла в изготовлении декораций и костюмов. Декорации с точными расчетами по весу готовились полтора года. Как посчитали впоследствии, в этом спектакле было использовано около трех тонн груза! На съемочной площадке создателям приходилось решать труднейшие задачи по установке декораций под водой. Костюмы героев представляли собой сложные конструкции с утяжелителями. Они были изготовлены по эскизам Яны из специальных тканей с точно подобранными грузами в течение года. Для выверенного веса костюма под каждого актера приходилось проводить многочисленные подводные репетиции.

Анастасия Медведева, исполнившая роль Королевы, рассказала о своей мотивации участия в этом проекте:

– Мною двигало желание обрести подводный опыт. Плаваю я хорошо, а ныряю вообще никак. В первый день я не смогла уйти на дно – не выполнила нашу первостепенную задачу. А всего у меня было четыре подводных репетиции. Такие проекты всегда на грани риска, страха. Срабатывают смелость, сумасшествие. Это опыт, который переворачивает твою жизнь. Для меня это новые скилы, возможности. Нужно просто перешагнуть через страх.

Помимо профессиональной игры актеров, шикарных костюмов в стиле Яны Недзвецкой, в атмосферу сказки погружает музыкальное сопровождение. Вместо привычных скрипки и фортепиано, музыку П.И. Чайковского исполняют голоса группы «DiaCapella», имитирующее музыкальные инструменты. Автором оригинальной аранжировки выступила участница шоу «Голос», педагог в школе при РАМ им. Гнесиных Ольга Дианова.

– Оля Дианова – настоящий профессионал, который нас всех объединяет, – рассказала участница ансамбля Гульназ Хасанова. – У нас очень дружный сплоченный коллектив. Все музыканты хотят нести в массы классную музыку. Мы совместили классику с современным битбоксом. Мне кажется, что это супер-новаторски.

Гульназ владеет свистковым регистром, что позволяет группе исполнять сложные экспериментальные партии.

В этом фильме органично соединились в одно целое не только кино, балет и актерская игра, но и дизайн, спорт и фридайвинг. На премьере уникальной кинокартины в зале не было ни одного свободного места!

– Следующей осенью я буду снимать «Пуанты для моей мамы», – сказала Яна о планах на будущее. – Кстати, тоже балет. Такая очень интересная драма с хорошим концом. А подводная тема закончена.

Но не закончена история с фильмом «Спящая красавица». Он будет представлен на всех мировых фестивалях.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru