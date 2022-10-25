Эксклюзивные премьеры ноября от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в ноябре на канале «Кинопремьера».

2 ноября — «Время патриотов». Достойный ответ «Топ Гану». Захватывающий экшен о долге и мужестве с динамичными и зрелищными воздушными боями. Два брата — летчик-истребитель и разведчик, — не общаются много лет, но перед лицом масштабной террористической угрозы им приходится преодолеть семейные разногласия.

9 ноября — «Решала. Брат». Бескомпромиссная криминальная драма с острыми социальными темами и ярким саундтреком. Вернувшись в родной город, главный герой Каша решает покончить с бандитским прошлым и начать жизнь с чистого листа. Но мало спастись самому — нужно помочь любимой девушке Асе освободиться от зависимости и вытащить старшего брата Костю из тюрьмы.

16 ноября — «Проклятие матери: Прятки на выживание». Изобретательный психологический триллер с закрученным сюжетом. Мать-одиночка Кейт вместе с дочерью переезжает в новый дом на краю леса после того, как её мужа осудили за убийство. Однажды им начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко Кейт готовая зайти, чтобы защитить своего ребенка?

23 ноября — «Однажды в пустыне». Военный блокбастер Андрея Кравчука («Союз Спасения») с Александром Робаком («Эпидемия») в главной роли. Сирия, 2016 год. История опытного российского сапера Дмитрия Шаберова, задача которого — разминировать захваченную боевиками древнюю Пальмиру и спасти свою возлюбленную из лап коварного врага.

Смотрите в ноябре каждую среду в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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