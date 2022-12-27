Проект КАРО.Арт предлагает провести новогодние праздники в ритме музыки

К январским каникулам кураторы КАРО.Арт собрали специальную программу, включающую в себя музыкальные фильмы: мюзиклы и байопики о музыкантах разных режиссеров. Картины рассказывают свои истории с помощью различных жанров и форм - балета, мелодрамы, вокальных номеров и исполнения собственных композиций.

Программа откроется ставшим классикой фильмом «Шербурские зонтики» с незабываемыми мелодиями Мишеля Леграна. В контрасте с романтикой от Жака Деми выступит противоречивая «Аннетт» Леоса Каракса, ставшая фаворитом Канн в 2021 году и получившая две пальмовые ветви, одну из которых взяли композиторы, братья Рассел и Рон Мэл из дуэта Sparks. Рядом с ней сенсационная и шокирующая «Танцующая в темноте» от ведущего классика современности Ларса фон Триера с музыкой Bjork и Radiohead. Картина стала прорывом в актерской карьере Bjork, как и ее финальным аккордом — съемка в авторском кино у больших режиссеров перестала интересовать певицу после сложнейшей работы с провокатором Триером.

Продолжит марафон музыкального кино бунтарский байопик «The Doors» о Джиме Моррисоне с Вэлом Килмером в главной роли. Остальные члены группы The Doors раскритиковали итоговый вариант фильма, обвинив режиссера Оливера Стоуна в излишней скандальности при создании образа фронтмена. Воплотит на экране икону старого Голливуда Джуди Гарленд обладательница Оскара Рене Зеллвегер — в музыкальной драме «Джуди» Руперта Гулда артистка будет переживать закат карьеры и драму личной жизни.

Увенчает программу документальный фильм «Lil Peep: всё для всех» о кумире современной рэп-сцены. Режиссеры Себастьян Джонс и Рамзес Силян исследуют феномен талантливого перформера, набравшего к 21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний и просмотров на Youtube. Результатом стал трогательный портрет музыканта, жизнь которого трагически оборвалась в 2017 году.

Посетить единичные показы или весь марафон целиком можно будет в киноцентре «Октябрь» в Москве и в недавно открывшемся кинотеатре КАРО 9 Варшавский экспресс в Петербурге. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами, у поклонников жанра будет возможность услышать голоса любимых звезд без дубляжа.

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