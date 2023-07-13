Культовый французский фильм «Амели» вновь выходит в российский прокат

10 августа кинокомпания Пионер повторно выпустит в российский прокат культовый французский фильм «Амели» — причудливую романтическую комедию с Одри Тоту, которая стала классикой современного кино.

Амели обладает уникальным взглядом на мир. С раннего детства она привыкла видеть чудеса там, где остальные их не замечают, — в повседневных мелочах. Непонятные, на первый взгляд, поступки тихой и одинокой девушки навсегда меняют жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими красками.

«Амели» была номинирована на премию «Оскар» в пяти категориях в 2002 году, включая «Лучший фильм на иностранном языке». Лента также получила 11 номинаций на премию «Сезар» в 2002 году, выиграв статуэтки в пяти категориях, включая «Лучший фильм» и «Лучшую режиссуру». Фильм занял второе место в списке «100 лучших фильмов мирового кинематографа не на английском языке», составленном в 2010 году журналом Empire.

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