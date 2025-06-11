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Домой366INFO.RUПятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2025»

Пятый канал выиграл конкурс по организации и трансляции праздника выпускников «Алые паруса-2025»

editor
By editor
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алые паруса - пятый канал
Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал снова выступит организатором праздника «Алые паруса», а также проведет прямую трансляцию легендарного выпускного 28 июня 2025 года. Заказчик — Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги конкурсного отбора опубликованы на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Пятый канал стоял у истоков возрождения «Алых парусов». Впервые ленинградский выпускной бал состоялся в 1968 году, но через одиннадцать лет красивая ежегодная традиция прервалась. 20 лет назад по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала корабль с алыми парусами вновь появился в акватории Невы. Пятый канал несколько лет подряд является организатором водно-пиротехнического шоу. Также с 2005-го он бессменно обеспечивает прямую телевизионную трансляцию легендарного выпускного.

Михаил Колпахчиев, главный режиссер-постановщик водно-пиротехнического шоу «Алые паруса-2025»:

— Каждый раз мы придумываем новые решения не только идеологическо-смысловые, но еще и визуальные. Пробуем задумки, которые, может быть, никто никогда не осуществлял. Мы работаем в сложном жанре, где существует эклектика сценического искусства, киноискусства, хореографических видов творчества. Однозначно, что в этом направлении есть много реализованных идей, потому перед нами всегда стоит сверхзадача – воплощать что-то новое, свежее, что-то с чем-то смешать или скрестить и получить оригинальный эффект. Надеюсь, нам удастся удивить зрителей.

Сейчас легендарный выпускной – визитная карточка не только Петербурга, но и всей России, многократный победитель престижных мировых конкурсов и премий в сфере событийной индустрии. В апреле этого года праздник получил престижную награду XIII ежегодной национальной премии «Событие года» в номинации «Лучшая режиссура и постановка мероприятия» в категории «Новаторское решение года».

Роман Бутовский, режиссер телевизионной трансляции праздника «Алые паруса-2025»:

— «Алые паруса» — знаковое событие для всех телевизионщиков, в котором задействовано огромное количество людей. Масштабная территория, которую нужно охватить камерами. И для нас трансляция – своеобразный творческий отчет.

В 2024 году «Алые паруса» увидело рекордное количество зрителей – почти 37 миллионов. Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ составила 25,5 миллиона человек. Количество просмотров онлайн-трансляции в сети Интернет – 11,3 миллиона.

Доля всего праздника в эфире Пятого в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» достигла 7,7%. Это рекордный показатель за всю историю выпускного.

Трансляция водно-пиротехнического шоу на Пятом заняла первое место федерального эфира в этой же аудитории «Все 25-59» с долей 11,4%.

С 2020 года водно-пиротехническое шоу транслируют и другие федеральные каналы. Год назад совокупная доля красочной феерии в эфире четырех вещателей составила 26,6% среди зрителей старше 18 лет.

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