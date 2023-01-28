Сценарный конкурс «Метод» открыл 20 бесплатных уроков от ведущих игроков индустрии

Открывается бесплатный курс видеолекций для сценаристов и драматургов в рамках Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках Образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента), на участие в котором идёт приём заявок до 20 февраля 2023 г.

Прослушать цикл уроков «Как рассказывать истории в кино?» от ведущих специалистов киноиндустрии можно, зарегистрировавшись на сайте конкурса – www.metod.one. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Курс посвящен искусству сторителлинга. Материалы подготовлены для тех, кто только начинает свой путь в сценарном мире и не имеет практического опыта. Также материалы курса будут полезны начинающим писателям и всем, кто работает с историями. Пользователи узнают, как устроены современные сценарии, прослушают историю развития профессии – начиная с азов и заканчивая конкретными кейсами от представителей сериальной и киноиндустрии, которые создают и запускают фильмы и сериалы для миллионной аудитории.

Кроме того, лекторы представят специфику отдельных типов сценариев и расскажут о том, что делать и куда идти, когда вы уже написали свою первую историю.

«Особенность курса – сочетание теоретических и практических советов экспертов и успешных сценаристов. Мы собрали самую актуальную информацию с учетом мировых трендов и изменений, например, познакомим вас с набирающим популярность жанром кино – скринлайф. Лекции построены на личном опыте экспертов, их историях и лайфхаках. Кроме того, отдельные лекции посвящены сценариям компьютерных игр», – уточнила куратор образовательной программы, продюсер Алина Нигматуллина.

Курс разделен на блоки, после прохождения которых участника ждёт тест. Тематические блоки посвящены устройству сценария, кино и истории, кино и литературе, начальному этапу в профессии, жанрам.

Лекторами выступили: киновед Всеволод Коршунов, историк Константин Пахалюк, историк Павел Алипов, историк и журналист Григорий Пернавский, политолог Сергей Белов, историк кино Даниил Ляхович, писатель и сценарист Мария Огнева, сценарист Юлия Лысова, сценарист Андрей Золотарев, режиссер Игорь Поплаухин, режиссер Родион Чепель, писатель и игровой сценарист Сергей Чекмаев, продюсер Анна Гудкова, режиссер Ольга Киангели-Виноградова, кинокритик Дмитрий Соколов, сценарист Екатерина Кожушаная.

Напоминаем, что идёт приём заявок на один из самых масштабных конкурсов для сценаристов в России – «Метод». Это уникальный образовательный проект, который поможет авторам реализовать свои идеи в области кино, литературы и видеоигр.

«Метод» проводится с целью выявления лучших молодых авторов, создающих конкурентоспособный отечественный медиаконтент (идеи, синопсисы, сценарии, книги, видеоигры и т.д.) для создания независимой площадки по сотрудничеству талантливой креативной молодежи с инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и онлайн-платформами страны. Все желающие смогут предложить свои сценарии фильмов и сериалов, а также идеи литературных произведений и видеоигр.

Принять участие в проекте может каждый россиянин, достигший возраста 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки.

Подробности – на официальном сайте проекта.

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