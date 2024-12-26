АНО «Креативная экономика» и Минстрой РФ продолжат совместную работу над развитием креативного потенциала городов в 2025 году

Тема пространственного развития стала одной из ключевых в рамках деловой программы «Российской креативной недели».

Создание комфортной и безопасной среды для жизни — одна из национальных целей развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, которые президент Владимир Путин определил в мае 2024 года. Сегодня экономически активное население страны предпочитает концентрироваться в нескольких крупнейших городах и агломерациях страны, что приводит к перекосу в социально-экономическом развитии регионов и даже вымиранию малых населенных пунктов. Проблема внутренней миграции в города-миллионники в поисках более привлекательных условий для жизни сегодня остро стоит перед страной. А в малых городах и населенных пунктах заложен креативный потенциал, реализация которого поможет сделать среду обитания для местного населения более комфортной, разнообразной и привлекательной для жизни и создания семьи.

В этой связи тема пространственного развития территорий на протяжении года играла заметную роль в деловой программе выездных мероприятий, проводимых АНО «Креативная экономика». Работа велась совместно с Министерством строительства РФ. «Для развития креативных индустрий необходимо задавать условия, создавать комфортную городскую среду для того, чтобы на территории хотелось жить, работать и творить. В этом году много говорили о неразрывной связи территориального развития и развития новой экономики креативных индустрий», — отметила заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина.

Экспертный совет Минстроя России в течение года совместно с «Российской креативной неделей» провели серию стратегических форсайтов «Территория креатива – от проекта комфортной городской среды до стратегии пространственного развития» в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Ключевая задача этих мероприятий — выработка предложений по созданию комфортного города с набором креативной инфраструктуры. В дискуссиях также принимали участие архитекторы, градостроители, управленцы, представители креативных индустрий.

В рамках каждой форсайт-сессии вырабатывались подходы по синхронизации проектов креативного развития и экономики города. Участники дискуссий обсуждали, как увязать проекты благоустройства, инфраструктуры, жилищного строительства с креативной экономикой. Одна из рекомендаций, например, по итогам «дальневосточной» сессии – провести в макрорегионе специальное исследование «Перепись представителей креативного класса» для выявления и оценки креативного потенциала, которое должно основываться на разных источниках – официальная статистика, BigData и анализ социальных сетей, социологические опросы, глубинные интервью, инфраструктурные и другие объективные данные о том, чем владеют, где трудятся и живут представители творческих профессий. На основе полученных данных должна быть создана «живая» Карта креативной экономики России. Первый шаг – на уровне регионов, второй шаг – на уровне муниципалитетов.

По результатам форсайт-сессии в Приволжском федеральном округе было принято решение, что для Нижнего Новгорода разработают первый в России креативный мастер-план. В его основу лягут социологические, портретные исследования городского креативного класса с его необходимостями по локализации, инфраструктуре. Креативный мастер-план станет инструментом синхронизации пространственного развития города и инфраструктуры, необходимой для развития креативных индустрий.

«Городская среда, а ее настройка — это одна из ключевых задач мастер-плана, одновременно витрина и цех креативных индустрий. Благоустроенные парки, арт-кластеры, рынки, центральные улицы с активными фасадами, за которыми живет гастрономия, изобразительное искусство, центры красоты, книжные магазины, лавки с эндемичными промыслами и даже IT — все это не просто задает ритм жизни, но и формируют средовое разнообразие экономики и делает город живым. Такой город любят и представители креативного бизнеса и туристы, но самое главное — жители», — отметил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова, управляющий партнер Проектно-исследовательского центра «Картфонд» Александр Панин.

Одним из способов поиска новых решений в вопросе синхронизации жилищных проектов и креативной экономики могут быть различные конкурсы и фестивали.

В этом году тема пространственного развития нашла отражение в ежегодной Российской национальной премии Russian Creative Awards сразу в двух номинациях: «Креативный проект, развивающий город» и «Креативный проект, развивающий сельскую территорию». Победителем в городской тематике стал проект празднования 1000-летия Суздаля, а в сельской — сценарий сериала «Велкам ту Васюки» автора Юлии Горбуновой.

В настоящее время АНО «Креативная экономика» совместно с Минстроем РФ готовят перечень методических рекомендаций для мастер-планов опорных городов в части креативной экономики.

«Основной проблемой̆ практически для всех городов остается поиск новых функций, поскольку многие, заложенные в период советского индустриального прошлого, были утеряны. И здесь креативные индустрии – это скорая помощь для малых и индустриальных городов. Как показывают исследования, практически каждая территория имеет особый креативный потенциал, который может рассматриваться в качестве важного экономического драйвера. Нам было важно показать огромную силу и потенциал малых городов и сельских территорий, обсудить их новую роль и место в постиндустриальном обществе. У нас это получилось, и эта работа, безусловно, продолжится и дальше. Я уверена, что следующий год будет еще более насыщенным, продуктивным и захватывающим», — отметила президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова).