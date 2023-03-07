«Дом моделей. Индустрия образов» — новая выставка Музея Москвы

В 1923 году в Москве открылся первый теоретический и одновременно художественный центр искусства моделирования одежды Ателье мод — прообраз будущего Дома моделей одежды. В честь 100-летия этого события в Музее Москвы пройдет выставка «Дом моделей. Индустрия образов». Проект под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой основан на уникальном обширном исследовании и продолжает серию выставок музея, посвященных художественным экспериментам XX века — «Ткани Москвы», «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда» и «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО».

Владимир Фаворский за росписью потолка в Доме моделей. Ольга Игнатович. Фотография. СССР, г. Москва. 1935 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО). На подиуме манекенщица Елена Изергина. Евгений Умнов. Фотография. СССР, г. Москва. Октябрь 1965 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицам. Александр Стешанов. Фотография. СССР, г. Москва. 1965 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Показ моделей одежды Вячеслава Зайцева в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком мосту. Александр Стешанов. Фотография. СССР, г. Москва. 1965 г. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Дом моделей в Москве. Эммануил Евзерихин. Фотография. СССР, г. Москва. 1950-е гг. Коллекция Мультимедиа Арт Музея, Москва

Фриз фасада Дома моделей на Сретенке. Художник: Владимир Фаворский. Фотография. СССР, г. Москва. 1934 г. Коллекция Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

Во время фотосессии моделей верхней одежды Общесоюзного Дома моделей одежды. Фотография. Конец 1970-х гг. Частное собрание

Манекенщица Общесоюзного Дома моделей одежды Елена Суховерхова в летнем платье из ткани фабрики «Красная Роза». Фотография. Начало 1980-х гг. Частное собрание

Демонстрация моделей Общесоюзного Дома моделей одежды на конгрессе мод в Праге. Фотография. 1978 г. Частное собрание

Во время показа коллекции Общесоюзного Дома моделей одежды. Фотография. 1980-е гг. Частное собрание

Художественно-технический совет в Зеленом зале Общесоюзного Дома моделей одежды. Фотография. 1970-е гг. Частное собрание





Показ Общесоюзного Дома моделей одежды в Мексике. Фотография. 1981 г. Частное собрание

Делегация Общесоюзного Дома моделей одежды на конгрессе мод в Праге. Фотография. 1978 г. Частное собрание

Модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями одежды. Фотография. 1960-е гг. Частное собрание

Чертежи выкроек из первого выпуска журнала «Дом моделей». М.: Изд. дома моделей, 1936 г. Частное собрание

Полоса первого выпуска журнала «Дом моделей». М.: Изд. дома моделей, 1936 г. Частное собрание

Экспозиция «Дома моделей» расскажет, как в прошлом столетии развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства. В фокусе внимания три ключевых для Москвы и всей страны «института одежды»: Ателье мод (1923–1925), Дом моделей на Сретенке (1934–1938) и Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком мосту (1944–2003). Каждый из них сыграл важную роль в становлении системы домов моделей одежды.

За первые два десятилетия после Октябрьской революции Москва превратилась в столицу моды. Здесь открылось множество ведомств, главной задачей которых было массовое «переодевание» нового общества. Одно из нововведений — художественно-теоретические лаборатории при швейных предприятиях, которые задавали вектор развития моды и разрабатывали новые формы одежды для производства. Первой такой площадкой стало Ателье мод при тресте «Москвошвей», опыт которого впоследствии применяли при создании домов моделей. Во главе этих учреждений сначала был Московский, а впоследствии Общесоюзный Дом моделей.

Посетители выставки узнают историю и структуру этих учреждений, принципы работы с промышленностью и общественностью, познакомятся с проектами известных модельеров, таких как Надежда Макарова, Вера Аралова, Вячеслав Зайцев, и тех художников, что остались в тени своих коллег, но сыграли важную роль в истории домов моделей — Фекла Гореленкова, Анна Бланк, Нина Голикова, Тамара Файдель, Татьяна Осмёркина, Тамара Мокеева, Светлана Качарава, Лина Телегина, Галина Гагарина, Наталья Орская и другие. Однако выставка — не просто ретроспектива столетней концепции дома моделей, но и попытка ответить на вопрос, как была устроена советская модная индустрия и могла ли эта система функционировать в условиях того времени.

Эскиз мужского пальто. Александр Игманд. Бумага, пастель, уголь, маркер. 1980-е гг. Частное собрание

Эскиз подростковой одежды. Валерия Чекунина. Бумага, маркер, ручка, карандаш. 1980-е гг. Собрание художника

Эскиз подростковой одежды. Валерия Чекунина. Бумага, маркер, ручка, карандаш. 1980-е гг. Собрание художника

Эскиз одежды для детей ясельного возраста. Валерия Чекунина. Бумага, маркер. 1980-е гг. Собрание художника

Эскиз детской одежды. Валерия Чекунина. Бумага, маркер, уголь. 1960-е гг. Собрание художника

Плательный крепдешин. Шелковая фабрика «Красная Роза». Наталья Жовтис. 1953 г. Коллекция Музея Москвы

Эскиз детской одежды. Валерия Чекунина. Бумага, маркер. 1960-е гг. Собрание художника

Эскиз платья «Зернь». Нина Голикова. Бумага, аппликация, фломастер, гуашь, рисунок. 1969-1970 гг. Коллекция Всероссийского музея декоративного искусства

Плательный крепдешин. Шелковая фабрика «Красная Роза». 1953 г. Коллекция Музея Москвы

Модель верхней одежды. Тамара Файдель. Бумага, аппликация, гуашь. 1980-е гг. Частное собрание

Вечернее платье. Тамара Файдель. Бумага, аппликация, гуашь. 1980-е гг. Частное собрание

Модель верхней одежды. Тамара Файдель. Бумага, аппликация, гуашь. 1980-е гг. Частное собрание

Эскиз летнего женского платья. Лина Телегина. Бумага, маркер, пастель, ткань, металл. 1980-е гг. Частное собрание

Эскиз зимних спортивных костюмов. Елена Стерлигова. Бумага, темпера, карандаш. Начало 1970-х гг. Частное собрание

Эскиз зимних спортивных костюмов. Елена Стерлигова. Бумага, темпера, карандаш. Начало 1970-х гг. Частное собрание

Эскиз женского комплекта. Светлана Качарава. Бумага, пастель, тушь. 1980-е гг. Частное собрание

Эскиз женского вечернего платья. Светлана Качарава. Бумага, тушь, уголь. 1980-е гг. Частное собрание

Эскиз женского вечернего платья. Светлана Качарава. Бумага, карандаш, маркер, пастель. 1980-е гг. Частное собрание

Плательная ткань. Фабрика «Трехгорная мануфактура имени Дзержинского». 1939 г. Коллекция Музея Москвы

Эскиз мужского пальто из твида. Александр Игманд. Бумага, пастель, уголь, маркер. 1980-е гг. Частное собрание

Центральное место в экспозиции займет Общесоюзный Дом моделей одежды на Кузнецком мосту, который стал конечной точкой на пути становления концепции дома моделей и выступал ее олицетворением. Именно он определял облик всего советского населения вплоть до распада СССР: каждый год здесь разрабатывали тысячи мужских, женских и детских коллекций швейных и меховых изделий и головных уборов, которые затем воспроизводили на фабриках по всей стране. Дизайнерам этого дома доверяли одевать генсека Леонида Брежнева и первую леди Раису Горбачеву, их модели выставлялись на международных выставках и конгрессах.

«Общесоюзный Дом моделей на Кузнецком мосту, Дом мод Вячеслава Зайцева, Ателье “Москвичка”, Центр моды СССР — обычно их ставят в один ряд, когда говорят о модной жизни советской столицы. Однако каждая из перечисленных точек на карте Москвы относилась к отдельной структуре, занимающейся выполнением определенных задач. Путаница в организациях усиливалась за счет близких по звучанию названий — Дома мод соседствовали с Домами моделей, журнал “Модели сезона” сосуществовал вместе с “Новыми моделями”, а главным глянцевым изданием был “Журнал мод”. Эта тавтология, типичная для советской системы модной индустрии, привела к ложному сплетению их между собой и даже отождествлению. Наша выставка показывает жизнь только одной крупнейшей организации, которая была частью индустрии, а потому фокус сделан не на стиле, модных силуэтах и творческих подходах, а на принципах и целях работы», — рассказывает куратор выставки Ксения Гусева.

Платье. Тамара Файдель. СССР, г. Москва. 1969 г. Сатин, ситец, коленкор, застежка-молния. Коллекция Всероссийского музея декоративного искусства





Платье вечернее. Лиана Телегина. СССР, г. Москва. Общесоюзный дом моделей одежды (ОДМО). 1985 г. Парча, шелк искусственный, шелк синтетический, капрон, крючки металлические, застежка-молния аппликация, стежка. Коллекция Всероссийского музея декоративного искусства

Выставка объединит эскизы и проекты коллекций женской, мужской и детской одежды, многочисленные издания с выкройками, дающие представление об эволюции стиля, фотографии, теле- и видеохронику знаменитых показов. Кроме этого, в экспозиции можно будет увидеть материалы из семейных архивов художников и частных коллекций. Так, на выставке впервые будут выставлены картоны Владимира Фаворского для фасада Дома моделей на Сретенке, коллекция модельера Лины Телегиной, поразившая Ива Сен-Лорана во время его приезда в Москву, ткани с фабрики «Красная Роза», из которых шили модельеры, вечернее платье Вячеслава Зайцева для Аллы Пугачевой, а также созданная специально для выставки реконструкция знаменитого платья «Россия» художницы Татьяны Осмеркиной. Это изделие получило золотую медаль на Всемирной выставке в Осаке и принесло Общесоюзному Дому моделей мировую славу.

Выставка проводится при поддержке универмага Trend Island.

Выставка работает с 7 марта по 18 июня.

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