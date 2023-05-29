Выставка, посвященная комедии «Горе от ума» открывается в Московском государственном институте культуры

Выставка «“Блажен, кто верует”. Комедия "Горе от ума" в культуре России XIX - XXI веков» состоится в Московском государственном институте культуры в Химках (городской округ Химки, Московская область). Выставку проводит музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» (Вязьма, Смоленская область).

Горе от ума. Рисунки академика Павла Соколова. 1866

Комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», созданная почти два столетия назад, — один из самых ярких образцов русской словесности — входит в число наиболее востребованных театрами драматургических произведений. Тем не менее, прежде чем дойти до зрителя, быть опубликованной и оказаться на сцене, пьесе суждено было пройти долгий сложный путь. Сам автор при жизни так и не увидел ни книжных изданий своего творения, ни сценических постановок. Название выставки «Блажен, кто верует» даёт отсылку к тому факту, что Грибоедову пришлось довольствоваться одной лишь верой, что однажды созданный им текст дойдет до публики.

Со временем гениальное произведение Грибоедова покорило театральные подмостки России и зарубежных стран, оно переведено более чем на 25 языков мира. Спектакли по грибоедовской комедии принесли известность многим актерам, режиссерам, театральным художникам.

На выставке широко представлены книжные иллюстрации. Некоторые из них выполнены более полутора веков назад известным русским художником, академиком Павлом Соколовым. Особого внимания заслуживают подарочные издания конца XIX — начала XX века большого формата. Среди них — книга 1913 года, снабженная вступительной статьей и примечаниями известнейшего исследователя наследия Грибоедова Н.К. Пиксанова и иллюстрациями действительного члена Императорской академии художеств Дмитрия Кордовского.

Гости выставки получат возможность ознакомиться с уникальными снимками, запечатлевшими сцены из спектаклей по комедии «Горе от ума», увидеть прославленных актеров, игравших в этой пьесе в разные годы. Наиболее редкими являются фототипии со сценами из спектаклей Московских императорских театров и Московского драматического театра А.Ф. Корфа. Развивает тему рассказ о постановке пьесы в первые советские годы в Московском художественном театре, а в более позднее время — на сценах Большого драматического театра в Ленинграде и других театральных площадках.

Историю постановок комедии позволяют осветить и афиши, раскрывающие всю полифонию сценической истории произведения. Завершает экспозицию о публичной судьбе «Горя от ума» издание, выпущенное в 2022 году Российской государственной библиотекой. В нем впервые опубликованы иллюстрации из собрания музея-заповедника «Хмелита».

Выставка будет полезна как школьникам, изучающим пьесу «Горе от ума» в рамках школьной программы, и студентам, так и всем любителям литературы и театрального искусства.

Выставка работает 2 – 7 июня 2023 года.

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