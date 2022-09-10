Работы Шагала, Малевича, Лепорской, Филонова и Фалька представят в Еврейском музее

С 20 октября 2022 по 19 февраля 2023 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства: Казимир Малевич, Павел Филонов, Марк Шагал, Анна Лепорская и другие». Проект реализован совместно с «Энциклопедией русского авангарда» и Ельцин Центром. Кураторы — Андрей Сарабьянов и Наталья Мюррей, научный консультант — Ирина Карасик.

Анна Лепорская. Три фигуры. 1932–1934. Холст, масло, 70 × 50 см. Государственная Третьяковская галерея

На выставке будет представлено 98 работ из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Вятского художественного музея, Краснодарского краевого художественного музея, Томского областного художественного музея, Ярославского художественного музея, Витебского художественного музея, Музея-усадьбы «Кусково», а также частных коллекций.

Среди художников, чьи произведения будут представлены в экспозиции, — Марк Шагал, Казимир Малевич, Лев Юдин, Константин Рождественский, Анна Лепорская, Илья Чашник, Николай Суетин, Валентин Курдов, Вера Ермолаева, Михаил Векслер, Павел Филонов, Михаил Матюшин, Эдуард Криммер, Роберт Фальк, Дмитрий Санников, Иван Гаврис и другие.

Впервые выставочный проект был показан в арт-галерее Ельцин Центра (5 ноября 2021 — 20 февраля 2022). Для выставки в Москве кураторы дополнили экспозицию графикой из Третьяковской галереи, супрематистским фарфором из Государственного Эрмитажа и Музея-усадьбы «Кусково», живописью из Витебского художественного музея. Третьяковская галерея после проведенной реставрации подтвердила предоставление на выставку пострадавшей в декабре 2021 года работы Анны Лепорской «Три фигуры».

Центральная тема выставки — история одного из наиболее ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства: от формирования объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства») в Витебском художественном училище, куда Малевич был приглашен преподавать в 1919 году, до постсупрематизма в сложных 1930-х.

Трактат «Мир как беспредметность», написанный Казимиром Малевичем в 1921–1922 годах, подвел итог более чем десятилетней живописной эволюции художника. Супрематизм стал одной из основ авангарда, глобально определил путь его развития, сделал его уникальным и неповторимым, а для учеников и последователей мастера теория беспредметности превратилась в своего рода религию.

Одним из главных источников информации о зарождении и развитии супрематизма являются дневники ученика Малевича, художника Льва Юдина, впервые опубликованные в 2017-м Ириной Карасик («Лев Юдин. “Сказать — своё…” Дневники. Письма. Документы. Свидетельства современников»). С опорой на исторические документы кураторы прослеживают формальные и неформальные связи художников, стремясь заполнить фактологические лакуны и детализировать представление о круге Малевича.

Экспозиция представит три периода:

от Витебской художественной школы до основания УНОВИСа и роста его популярности в 1919–1921 годах;

создание Государственного института художественной культуры (Гинхук, 1922) в Петрограде и становление научной работы в институте под руководством Казимира Малевича;

после закрытия Гинхука в 1926 году, когда супрематизм и другие авангардные направления становятся объектом обвинений в формализме и вытесняются официальным советским искусством.

К выставке будет издан каталог, статьи для которого подготовлены британским историком искусства Кристиной Лоддер, историком искусства и автором-составителем «Энциклопедии русского авангарда» Андреем Сарабьяновым, профессором Института искусства Курто в Лондоне Натальей Мюррей, историками искусства Ириной Карасик и Татьяной Горячевой.

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