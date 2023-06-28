Американский готический хоррор «Шепоты мертвого дома» выходит в прокат

10 августа в широкий прокат по всей России выйдет хоррор «Шепоты мертвого дома» – образец американской готики в стиле «Настоящего детектива» и фильмов Ари Астера и М. Найта Шьямалана.

Картину выпустит в прокат кинокомпания «Пионер» совместно с компанией Midnight кинокритика Егора Москвитина – фильм является частью селекционной программы лучших образцов хорроров и триллеров со всего света. Мировая премьера «Шепотов мертвого дома» состоялась на Международном кинофестивале Fantasia в Канаде в 2021 году. Российская премьера прошла 27 августа 2022 года – картина была частью секции «Дикие ночи» Московского Международного кинофестиваля.

По сюжету события проходят в маленьком городке, в котором все знают о проклятом месте — ферме Грэмов на Уиллоу-роуд. Когда-то там жили последние представители семьи — Иосия с сыном Томасом. Но после того как Иосию стали посещать пугающие видения грядущих кошмаров, он понял, что нужно срочно менять жизнь и бросил проклятую собственность. 20 лет спустя на ферму приезжают дети Иосии. Наследники планируют навсегда забыть о прошлом, продав заброшенную ферму. Но они не подозревают, что совсем скоро их настигнут грехи минувшего.

В центре события три наследника деспотичного безумца (Роберт Патрик из «Терминатора»), которые собираются в отчем доме, чтобы продать корпорации свою проклятую землю. У каждого из детей – своя история. Все они сплетаются в страшную трагедию о семейном жертвоприношении и о родителях, которые отказываются от будущего детей ради химер прошлого.

Режиссер: Винсент Грэшоу. Сценарий: Роберт Алан Дилтс. В ролях: Роберт Патрик, Ник Стал, Скотт Хэйз, Келли Гарнер, Тони Хейл, Джейк Уэбер, Ронни Джин Блевинс.

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